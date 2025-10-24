Бухаров рассказал, как инцидент с бокалом привел к его уходу из «Ростова» Карпина

Александр Бухаров раскрыл подробности своего ухода из «Ростова» в 2018 году.
«Такая история была в «Ростове» при Карпине. Я был на отдыхе, вставал с кровати, запнулся об бокал и порвал себе ахилл.
Порвал себе ахилл, поехал в Рим, зашил его, расторг контракт с «Ростовом» и перешел в «Рубин». Здесь меня вылечили, и там я отыграл уже последний год.
Осколок проколол и на 70 % порвал ахилл», – рассказал Бухаров.
- Форвард выступал за «Ростов» с 2014 по 2018 год: 99 матчей, 18 голов, 17 ассистов.
