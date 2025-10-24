Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бухаров рассказал, как инцидент с бокалом привел к его уходу из «Ростова» Карпина

Бухаров рассказал, как инцидент с бокалом привел к его уходу из «Ростова» Карпина

Вчера, 23:36

Александр Бухаров раскрыл подробности своего ухода из «Ростова» в 2018 году.

«Такая история была в «Ростове» при Карпине. Я был на отдыхе, вставал с кровати, запнулся об бокал и порвал себе ахилл.

Порвал себе ахилл, поехал в Рим, зашил его, расторг контракт с «Ростовом» и перешел в «Рубин». Здесь меня вылечили, и там я отыграл уже последний год.

Осколок проколол и на 70 % порвал ахилл», – рассказал Бухаров.

  • Форвард выступал за «Ростов» с 2014 по 2018 год: 99 матчей, 18 голов, 17 ассистов.

Еще по теме:
«Приехал – а его взорвали за час до этого»: Бухаров вспомнил, как Алиев* мог погибнуть в Махачкале 1
Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Мне было тяжело» 4
Бухаров: «Зенит» – конвейер по убиванию российских футболистов» 23
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Ростов Бухаров Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кармо из ЦСКА назвал качество, которое хотел бы перенять у Месси
01:00
Мостовой охарактеризовал Глушенкова: «Главный сыночек»
00:36
Кордоба прокомментировал возможный уход Сперцяна из «Краснодара»
00:24
Бухаров оконфузился при знакомстве с Татьяной Булановой
00:12
Бухаров рассказал, как инцидент с бокалом привел к его уходу из «Ростова» Карпина
Вчера, 23:36
Кармо из ЦСКА раскрыл, чего боится в России
Вчера, 23:23
1
Соболев – о Глушенкове: «Три игры играет, три игры – звезду поймал»
Вчера, 23:11
5
Президент «Барселоны» сделал заявление о предстоящем Эль Класико
Вчера, 22:58
«Приехал – а его взорвали за час до этого»: Бухаров вспомнил, как Алиев* мог погибнуть в Махачкале
Вчера, 22:50
1
Губернатор Федорищев прояснил будущее тренера «Крыльев» Адиева
Вчера, 22:31
1
Все новости
Все новости
Кармо из ЦСКА раскрыл, чего боится в России
Вчера, 23:23
1
Соболев – о Глушенкове: «Три игры играет, три игры – звезду поймал»
Вчера, 23:11
5
«Приехал – а его взорвали за час до этого»: Бухаров вспомнил, как Алиев* мог погибнуть в Махачкале
Вчера, 22:50
1
Ташуев: «Сафонов очень много сделал для нашего футбола»
Вчера, 22:42
Губернатор Федорищев прояснил будущее тренера «Крыльев» Адиева
Вчера, 22:31
1
Лещук высказался о рекорде РПЛ по матчам в запасе: «Неблагодарная профессия»
Вчера, 22:22
1
Реакция Свищева на вердикт МВД по делу Клаудиньо
Вчера, 21:58
23
Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Мне было тяжело»
Вчера, 21:21
4
Погребняк оценил слова Аршавина о самом популярном российском футболисте
Вчера, 20:55
«Зенит» нацелился на еще одного бразильца
Вчера, 20:44
18
Илья Мэддисон мощно ответил вратарю «Динамо»: «Вся Россия знает, что Лещук – это дырень»
Вчера, 20:33
9
Гандри из «Ахмата» назвал трех самых известных людей России
Вчера, 20:20
2
Бухаров: «Зенит» – конвейер по убиванию российских футболистов»
Вчера, 20:08
23
«Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА
Вчера, 19:50
4
Нигматуллин составил топ-3 лучших вратарей РПЛ
Вчера, 19:30
1
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
Вчера, 19:10
10
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»
Вчера, 19:00
9
Лапочкин – о РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти»
Вчера, 18:51
4
Реакция Канчельскиса на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
Вчера, 18:35
5
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
Вчера, 18:18
9
Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком
Вчера, 18:06
7
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
Вчера, 17:31
17
Лещук ответил на критику Ильи Мэддисона
Вчера, 16:55
1
Губерниев и Бузова записали совместный трек к 10-летию «Матч ТВ»
Вчера, 16:47
13
Бителло определил сильнейшего бразильца в составе «Зенита»
Вчера, 16:29
4
Канчельскис: «Батракова в АПЛ не будет»
Вчера, 15:51
3
Семак ответил, стало ли «Динамо» слабее при Карпине
Вчера, 15:41
3
Генич ответил, как повлияет на «Спартак» возвращение Станковича после дисквалификации
Вчера, 14:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 