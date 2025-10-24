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Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Мне было тяжело»

24 октября 2025, 21:21
8

Экс-нападающий «Зенита» Александр Бухаров дал понять, что считает ошибкой свой трансфер в петербургский клуб.

  • «Зенит» купил форварда в 2010 году за 12 млн евро.
  • Он забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 81 матче.

– В «Рубине», скорее всего, уже начиналось выгорание, надо было что-то менять. Хотелось перейти на новый уровень.

В «Зените» тогда было много сборников, со многими общался. В плане адаптации проблем не было, все друг другу помогали.

Гарик Денисов за всем следил, был вожаком. Я его очень боялся, он мог напихать, спросить.

– Тебя купили за очень большие деньги. У тебя получилось справиться с таким давлением?

– Судя по тому, что не удалось заиграть, не получилось. В «Зените» боготворили Кержакова, готовы были носить на руках.

Были моменты, когда мне и так было эмоционально тяжело, и я выходил на замену, а мне начинали свистеть, кричать матом…

Я как не совсем по-футбольному зрелая личность на это реагировал. Мне было тяжело.

– Что бы ты изменил в своей карьере?

– Скорее всего, не уходил бы из «Рубина» [в «Зенит»]. Есть пример Игоря Акинфеева, который всю жизнь отдал ЦСКА.

Хочу сказать всем молодым игрокам: футбольная жизнь протекает быстро, 300-450 матчей – и конец карьеры.

Надо ценить каждый день, проведенный на футбольном поле. И тогда все будет хорошо!

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Зенит Бухаров Александр
Комментарии (8)
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FCSpartakM
1761332658
Бухарик играл исключительно за счет Домингеса. Ограниченный форвард, выдавший несколько сезонов по причине, озвученной выше. Непонятно, зачем зенит берет таких персонажей. Будто бы реально тупо ослабить конкурентов.
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BarStep
1761335027
А кто сомневается, в большом клубе всегда тяжело себя заявить.. Тебе Саша не удалось, вина только твоя..
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