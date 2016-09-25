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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 25 сентября 2016
Анжи
25.09.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
28'
Б. Бериша (П)
64'
Я. Боли
6'
А. Дзюба
18'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Жирков
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Б. Бериша
87'
Желтая карточка
Б. Бериша
86'
Замена
А. Мутари
️️️️
И. Иличевич
82'
79'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
О. Шатов
Желтая карточка
С. Ямбере
74'
72'
Желтая карточка
Х. Гарсия
67'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Витсель
ГОЛ! 2:2!
Я. Боли
Пас отдал
Б. Бериша
64'
Желтая карточка
Я. Боли
61'
Замена
Я. Боли
️️️️
Ф. Будковский
56'
56'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Р. Мак
Желтая карточка
Ш. Гасанов
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Бериша
28'
18'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
О. Шатов
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
3
Шамиль Гасанов
ОП
16
Иво Иличевич
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
27
Олег Шатов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Беленов
4
Лазич
4
Ямбере
6
Менса
5
Мусалов
3
Гасанов
18
Паршивлюк
16
Иличевич
7
Бериша
13
Георгиевский
28
Будковский
4-1-1-3-1
41
Кержаков
8
Смольников
4
Кришито
13
Нету
18
Жирков
6
Хави Гарсия
27
Витсель
27
Шатов
20
Жулиано
21
Мак
22
Дзюба
7
Бериша
6
Эбесилио
6
Эбесилио
7
Бериша
16
Иличевич
20
Мутари
20
Мутари
16
Иличевич
28
Будковский
10
Боли
10
Боли
28
Будковский
27
Витсель
8
Маурисио
8
Маурисио
27
Витсель
21
Мак
9
Кокорин
9
Кокорин
21
Мак
27
Шатов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
27
Шатов
Остались в запасе
Анжи
Зенит
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Анжи - Зенит
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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