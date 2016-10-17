Врба: «Анжи» не смог воспользоваться численным преимуществом из-за хорошо организованной игры «Терека» в защите»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба подвел итоги встречи 10-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0). По словам специалиста, итог игры справедлив.

«Результат матча справедлив, потому что ни одна команда не сумела забить гол, хотя шансы были и с одной, и с другой стороны. Мы не сумели реализовать свое преимущество в одного человека из-за того, что соперник очень организованно сыграл в защите.

Почему не играл с первых минут Бериша? Во-первых, он был в сборной и вернулся только в среду, во-вторых, на поле должны быть пятеро игроков с российскими паспортами, если бы не эта ситуация, Бериша играл бы в старте. С его выходом на поле мы стали быстрее играть в атаке», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш футбол».