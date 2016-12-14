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  • «Анжи» может распродать всех лидеров из-за разногласий в руководстве

«Анжи» может распродать всех лидеров из-за разногласий в руководстве

14 декабря 2016, 15:24
30

Махачкалинский «Анжи» может распродать всех лидеров и уволить главного тренера Павла Врба из-за разногласия между руководителями клуба Суреном Мкртчяном, а также Сулейманом Керимовым и представителями Республики Дагестан.

Мкртчян отвечает за оперативное управление. Трансферную политику клуба определяет спортивный директор Сергей Доронченко, которого привел именно Мкртчян.

Сообщается, что при самом плохом варианте развития событий махачкалинцы будут доигрывать сезон дублирующим составом. Окончательного решения по будущему клуба пока не принято.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Анжи Врба Павел
Комментарии (30)
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Эрк
1481720973
Повторение кубанского сценария с Мкртчяном и Доронченко
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sidul1
1481721674
жаль что Анжи так и не оправдало надежд
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alexis02lion
1481722814
Жаль. Может тогда надо было и вылететь в ФНЛ, а не так заканчивать первую часть сезона. Тренер найдёт место работы, большинство игроков явно найдёт команды, молодёжь кстати тоже много где пригодится - тому же Тихонову в Енисее и если правда то Семаку в Уфе.
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тётя ASYA
1481723689
новогодняя распродажа-или как черная пятница
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Diesel133
1481725052
эти люди уже развалили донецкий Металлург и утопили Кубань, их на пушечный выстрел никуда подпускать нельзя!
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Дмитрий Александрович
1481725746
Играков Кубани и в Анжи достали. Жалко ребят.
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Gullit 76
1481725758
Опять?После того как анжи пригласило звёзд мирового футбола- пообещало гарантии в долгосрочной работе,а затем послали всех на хрен(подставив всю страну)веры им нет никакой.А играли неплохо.
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spaike
1481726162
Мкртчана и Доронченко вообще нельзя подпускать к российским клубам, а то развалят их один за другим.
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xColaz
1481727004
Все нормально, пускай распускают!!! (они ведь уже всех итак разогнали, поэтому ничего не изменится)
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polyshuk23
1481737249
вас ждет первая лига овцы горные
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