«Анжи» может распродать всех лидеров из-за разногласий в руководстве

Махачкалинский «Анжи» может распродать всех лидеров и уволить главного тренера Павла Врба из-за разногласия между руководителями клуба Суреном Мкртчяном, а также Сулейманом Керимовым и представителями Республики Дагестан.

Мкртчян отвечает за оперативное управление. Трансферную политику клуба определяет спортивный директор Сергей Доронченко, которого привел именно Мкртчян.

Сообщается, что при самом плохом варианте развития событий махачкалинцы будут доигрывать сезон дублирующим составом. Окончательного решения по будущему клуба пока не принято.