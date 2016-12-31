Билялетдинов – один из претендентов на пост главного тренера «Анжи»

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Анжи» является Ринат Билялетдинов. Сообщается, что также рассматриваются кандидатуры Олега Кононова и Леонида Кучука. Напомним, дагестанский клуб на этой неделе покинул Павел Врба.

«Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера «Анжи». Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял», – сказал Билялетдинов.

Ранее «Анжи» объявил о смене вектора развития и распродаже ключевых футболистов.