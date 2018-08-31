Тренер «Виктории»: «Мы способны побороться за третье место в группе G»

Главный тренер «Виктории» Павел Врба рассчитывает побороться за третье место в группе G, в которой по итогам жеребьевки Лиги чемпионов оказались «Реал», «Рома» и ЦСКА.

«Наши игроки хотели в соперники «Реал» – их желание исполнилось. Надеюсь, они не будут относиться к мадридцам со слишком большим уважением.

Лучшая команда планеты приедет к нам – это будет грандиозное событие не только для Пльзеня, но для всего чешского футбола.

Я верю, что мы способны побороться за третье место», – сказал Врба.

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов