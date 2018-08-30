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    «Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов


    3
    Голосов: 27
    30.08.2018 20:42
    Нас ждет жаркая еврокубковая осень.

    Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Из нее можно сделать выводы: «Локомотиву» сильно повезло с соперниками, и чемпион России поборется за выход в плей-офф ЛЧ. Положение ЦСКА плачевнее. Армейцам достались действительно сильные оппоненты, при которых выход в весеннюю часть Лиги Европы уже можно назвать большой удачей.

    Соперники «Локомотива»:

    1. «Порту»

    • Команда впервые за пять лет стала чемпионом Португалии.
    • Игроки «Порту» отпраздновали чемпионство в отеле.

    2. «Шальке»

    • Для Доменико Тедеско «Шальке» стал вторым взрослым клубом в карьере, и Тедеско за один сезон вывел гельзенкирхенцев в Лигу чемпионов.
    • Болельщики «Шальке» думают, что, несмотря на расставание с лидерами, в этом сезоне Бундеслиги их клуб будет главным конкурентом «Баварии». В первую очередь, потому что команда сохранила Эмболо и укрепила центр поля Себастьяном Руди.

    3. «Галатасарай»

    • «Локомотив» уже встречался с турецкой командой в Лиге чемпионов. В 2003 году «Локо» проиграл в домашнем матче с счетом 0:2, зато на выезде вырвал победу в супернапряженном матче (2:1).
    • У «Галатасарая» самый дорогой состав среди команд турецкой Суперлиги. Общая стоимость всех игроков действующих чемпионов Турции составляет примерно 95 млн евро.

    «Локомотиву» досталась более-менее проходимая группа. В матчах с «Порту» стоит опасаться скоростных атак португальцев. В «Шальке» опасны тактические ловушки Доменико Тедеско. Самым загадочным соперником для «Локо» остается «Галатасарай». Команду Фатиха Терима можно спокойно обыграть при своих зрителях, но при этом Юрия Семина ждет жаркий (во всех смыслах) выезд в Стамбул.

    Соперники ЦСКА:

    1. «Реал»

    • В составе мадридцев есть лучший вратарь УЕФА (Кейлор Навас) и лучший кипер по версии ФИФА (Тибо Куртуа).
    • ЦСКА встречался с мадридцами два раза, в которых один раз проиграл и один раз сумел разыграть ничью.

    2. «Рома»

    • У римлян очень странная трансферная компания: они продают лидеров (Алиссон, Стротман, Наингголан) и укрепляются перспективным молодняком (Клюйверт, Чорич).
    • В своей истории ЦСКА встречался с «Ромой» четыре раза. В одном матче москвичи победили, в одном – сыграли вничью, в двух встречах ЦСКА проиграл.

    3. «Виктория Пльзень»

    • С чешской командой ЦСКА играл два раза. У соперников по победе и поражению.
    • «Викторию» тренирует Павел Врба, который два года назад работал с «Анжи».

    Кажется, результат борьбы в этой группе можно предсказать заранее. «Реал» (даже без Криштиану) и «Рома» (с чудаковатым трансферным гиком) слишком сильны, чтобы позволить москвичам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но пободаться с «Викторией» за выход в решающую часть ЛЕ с третьего места группы ЦСКА вполне по силам.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РПЛ, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 27
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 сентября 2018, 16:16

      Локомотиву думаю будет действительно полегче, а вот ЦСКА не думаю, что уж сильно не повезло, по прочнее соперники конечно.

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 1 сентября 2018, 21:17

      Рому можно пройти...

      0
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      Рейтинг: +23

      alex1063 1 сентября 2018, 12:18

      Как пончть повезло ?Локо во всех играх аутсайдер а цска с викторией хотя бы фаворит

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 31 августа 2018, 13:48

      У Локо группа сложнее, я не согласен с автором! у нас все команды в группе, крепкие середняки для ЛЧ! и нет явного аусайдера! может получится, что Локо вообще будет последним! Тогда как у ЦСКА есть явный аутсайдер это Виктория! и есть возможность побыть третьими! да и реал без Роналду, это уже не тот реал! а Рома действительно распродала лидеров, и реальную силу итальянцев в данный момент никто не знает! так что очки можно попытаться у фаворитов выгрызть!

      2
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 > KalterJax 2 сентября 2018, 15:39

      В вашей группе Локо аутсайдер ребята,не кривите душой)))

      0
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 31 августа 2018, 12:13

      Забавно, что в группе с Локо каждая команда думает, что ей повезло со жребием, и она обязана выходить.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > PUZIAKA 31 августа 2018, 13:54

      Конечно всем повезло что из первой достался Локомотив!
      Ну а Локо повезло по нескольким причинам. Нет никого кто действительно по игре претендует на первое место (Английские / Итальянские клубы)
      Плюс все могут отбирать очки у всех, а значит до самого конца результат каждого матча будет влиять на распределение мест.
      Правда это все только на бумаге...

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 31 августа 2018, 11:35

      Автор статьи порет чушь!!! Повезло, не повезло, всё будет решаться на поле! На этой стадии лиги чемпионов нет слабых команд! Кто сказал, что Порту и Галатасарай слабее Ромы? Да и Реал уже не тот, каким был в прошлом розыгрыше! Так что не нужно заранее оправдывать вылет ЦСКА из группы и готовить почву для обливания грязью ЛОКО в случае его не выхода из группы! Удачи всем нашим клубам в еврокубках!

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      Рейтинг: +161

      sky-pa > Fan Loko mik 31 августа 2018, 13:05

      Есть обоснованное ощущение, что групповой турнир ЦСКА завершит лучше, чем Локо. Поживем - увидим... Удачи и успеха всем!

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 31 августа 2018, 10:32

      Егоров как всегда в своем репертуаре ,как специалист в футболе абсолютный ноль .ЦСКА досталась меньшее из зол .

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 31 августа 2018, 09:57

      Любой матч в ЛЧ-это экзамен и насколько игроки каждой команды будут готовы -такой результат и получат! А повезло или не повезло -это для недостаточно подготовленных команд!

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 31 августа 2018, 09:43

      Не согласен с автором, о том что Локомотиву повезло, стартовать будет совсем не просто из первого круга игр 2 игры на выезде и 1 дома с Порту, в такой ситуации можно вообще очков не набрать, апотом догоняй во втором круге. Кроме того все команды понимают что силы примерно равные и шансы есть у всех, поэтому бится будут в каждом матче...
      А ЦСКА будет полегче в моральном плане, в такой группе от них никто ничего не ждет сверхестественного, так что могут и выстрелить..... Удачи нашим командам !!!!

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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 31 августа 2018, 09:20

      Надо в футбол играть , а не расчитывать на везуху.

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