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  • «Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Из нее можно сделать выводы: «Локомотиву» сильно повезло с соперниками, и чемпион России поборется за выход в плей-офф ЛЧ. Положение ЦСКА плачевнее. Армейцам достались действительно сильные оппоненты, при которых выход в весеннюю часть Лиги Европы уже можно назвать большой удачей.

Соперники «Локомотива»:

1. «Порту»

  • Команда впервые за пять лет стала чемпионом Португалии.
  • Игроки «Порту» отпраздновали чемпионство в отеле.

2. «Шальке»

  • Для Доменико Тедеско «Шальке» стал вторым взрослым клубом в карьере, и Тедеско за один сезон вывел гельзенкирхенцев в Лигу чемпионов.
  • Болельщики «Шальке» думают, что, несмотря на расставание с лидерами, в этом сезоне Бундеслиги их клуб будет главным конкурентом «Баварии». В первую очередь, потому что команда сохранила Эмболо и укрепила центр поля Себастьяном Руди.

3. «Галатасарай»

  • «Локомотив» уже встречался с турецкой командой в Лиге чемпионов. В 2003 году «Локо» проиграл в домашнем матче с счетом 0:2, зато на выезде вырвал победу в супернапряженном матче (2:1).
  • У «Галатасарая» самый дорогой состав среди команд турецкой Суперлиги. Общая стоимость всех игроков действующих чемпионов Турции составляет примерно 95 млн евро.

«Локомотиву» досталась более-менее проходимая группа. В матчах с «Порту» стоит опасаться скоростных атак португальцев. В «Шальке» опасны тактические ловушки Доменико Тедеско. Самым загадочным соперником для «Локо» остается «Галатасарай». Команду Фатиха Терима можно спокойно обыграть при своих зрителях, но при этом Юрия Семина ждет жаркий (во всех смыслах) выезд в Стамбул.

Соперники ЦСКА:

1. «Реал»

  • В составе мадридцев есть лучший вратарь УЕФА (Кейлор Навас) и лучший кипер по версии ФИФА (Тибо Куртуа).
  • ЦСКА встречался с мадридцами два раза, в которых один раз проиграл и один раз сумел разыграть ничью.

2. «Рома»

  • У римлян очень странная трансферная компания: они продают лидеров (Алиссон, Стротман, Наингголан) и укрепляются перспективным молодняком (Клюйверт, Чорич).
  • В своей истории ЦСКА встречался с «Ромой» четыре раза. В одном матче москвичи победили, в одном – сыграли вничью, в двух встречах ЦСКА проиграл.

3. «Виктория Пльзень»

  • С чешской командой ЦСКА играл два раза. У соперников по победе и поражению.
  • «Викторию» тренирует Павел Врба, который два года назад работал с «Анжи».

Кажется, результат борьбы в этой группе можно предсказать заранее. «Реал» (даже без Криштиану) и «Рома» (с чудаковатым трансферным гиком) слишком сильны, чтобы позволить москвичам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но пободаться с «Викторией» за выход в решающую часть ЛЕ с третьего места группы ЦСКА вполне по силам.

Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив ЦСКА
Комментарии (33)
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yorgenbarenz
1535652111
У ЦСКА есть шансы на третье место.Локомотив пока никакой и у него почти нет шансов даже на третье место.
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cska-62
1535652583
Рановато говорить о том, кому "повезло"... "Реал", конечно же, сильнее "Порту"... Но ни "Локо", ни "ЦСКА" не светит первое место в группе. Кто удобнее из соперников, "Рома" или "Шальке" - большой вопрос... ?! А вот чешская "Виктория" из славящегося своим пивом Пльзеня, однозначно удобнее любого лидера турецкой суперлиги. Пусть и играет она неплохо, и тренирует её Павел Врба, ибо выезд в Турцию - навязчивый кошмар для любого европейского клуба! Короче говоря, попадание в Лигу Европы с 3 места и для "Локо", и для ЦСКА будет хорошим результатом, выход в плей-офф Лиги Чемпионов - блестящим!
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maxon1256
1535655556
самое интересное, что Цска будет третьим в группе, а Локо совсем вылетит
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river31
1535656294
Не самая удачная группа у армейцев. А с нынешним составом, просто тушите свет. Но будем верить в лучшее. Удачи нашим командам.
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Spiridonovich
1535657748
Как обычно заскулили наши "специалисты", сильная группа досталась ЦСКА, снова Космос, а они бедолаги никогда из группы не выходили. Вопрос, а зачем со свиным то рылом лезут в калашный ряд? Очередной раз унизить Россию? Так и без них есть кому унижать. Распиливают в России миллиарды бюджетных денег и баста, не надо на международной арене бесконечно демонстрировать свою убогость.
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zarsm
1535658151
Коням просто п&зда)
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Olga85
1535665010
Не очень пониманию название статьи. "Локо" повезло? В чём? С той игрой и результативностью, которые демонстрирует Локомотив на старте сезона, я бы сказала, что скорее больше шансов в группе у ЦСКА с его молодым неопытным коллективом. От футболистов ЦСКА особо никто не ждет громкий свершений в Лиге чемпионов, т.е. груз ответственности не давит. Плюс много молодых игроков, которым очень захочется показать себя в таком турнире, особенно, если учесть, что следующий выход в ЛЧ в конце сезона может и не случиться. А уж если молодежь ЦСКА поймает кураж, то может даже Реал случайно обыграть. В общем, удачи обоим клубам - хотя бы занять по третьему месту.
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RLoko
1535687911
Не так уж и повезло Локомотиву. Тут может быть все, что угодно от разгромных поражений до побед на выезде. Очень рабочая группа. У всех есть шансы на все. Для ЦСКА все проще. Просто постараться не опозориться с грандами и взять очки с Викторией. От ЦСКА в их нынешнем составе многого не ждут.
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цээскашник
1535688232
локомотиву вообще не повезло-никак!У локомотива-смолов,и это уже поражение!А у ЦСКА нет такого"смолова"-значит есть шанс побороться за лигу европы.
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PUZIAKA
1535706813
Забавно, что в группе с Локо каждая команда думает, что ей повезло со жребием, и она обязана выходить.
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