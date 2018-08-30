«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Из нее можно сделать выводы: «Локомотиву» сильно повезло с соперниками, и чемпион России поборется за выход в плей-офф ЛЧ. Положение ЦСКА плачевнее. Армейцам достались действительно сильные оппоненты, при которых выход в весеннюю часть Лиги Европы уже можно назвать большой удачей.

Соперники «Локомотива»:

1. «Порту»

Команда впервые за пять лет стала чемпионом Португалии.

Игроки «Порту» отпраздновали чемпионство в отеле.

2. «Шальке»

Для Доменико Тедеско «Шальке» стал вторым взрослым клубом в карьере, и Тедеско за один сезон вывел гельзенкирхенцев в Лигу чемпионов.

Болельщики «Шальке» думают, что, несмотря на расставание с лидерами, в этом сезоне Бундеслиги их клуб будет главным конкурентом «Баварии». В первую очередь, потому что команда сохранила Эмболо и укрепила центр поля Себастьяном Руди.

3. «Галатасарай»

«Локомотив» уже встречался с турецкой командой в Лиге чемпионов. В 2003 году «Локо» проиграл в домашнем матче с счетом 0:2, зато на выезде вырвал победу в супернапряженном матче (2:1).

У «Галатасарая» самый дорогой состав среди команд турецкой Суперлиги. Общая стоимость всех игроков действующих чемпионов Турции составляет примерно 95 млн евро.

«Локомотиву» досталась более-менее проходимая группа. В матчах с «Порту» стоит опасаться скоростных атак португальцев. В «Шальке» опасны тактические ловушки Доменико Тедеско. Самым загадочным соперником для «Локо» остается «Галатасарай». Команду Фатиха Терима можно спокойно обыграть при своих зрителях, но при этом Юрия Семина ждет жаркий (во всех смыслах) выезд в Стамбул.

Соперники ЦСКА:

1. «Реал»

В составе мадридцев есть лучший вратарь УЕФА (Кейлор Навас) и лучший кипер по версии ФИФА (Тибо Куртуа).

ЦСКА встречался с мадридцами два раза, в которых один раз проиграл и один раз сумел разыграть ничью.

2. «Рома»

У римлян очень странная трансферная компания: они продают лидеров (Алиссон, Стротман, Наингголан) и укрепляются перспективным молодняком (Клюйверт, Чорич).

В своей истории ЦСКА встречался с «Ромой» четыре раза. В одном матче москвичи победили, в одном – сыграли вничью, в двух встречах ЦСКА проиграл.

3. «Виктория Пльзень»

С чешской командой ЦСКА играл два раза. У соперников по победе и поражению.

«Викторию» тренирует Павел Врба, который два года назад работал с «Анжи».

Кажется, результат борьбы в этой группе можно предсказать заранее. «Реал» (даже без Криштиану) и «Рома» (с чудаковатым трансферным гиком) слишком сильны, чтобы позволить москвичам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но пободаться с «Викторией» за выход в решающую часть ЛЕ с третьего места группы ЦСКА вполне по силам.