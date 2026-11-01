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Чехия. Шанс Лига
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Баник
Павел Врба
Статистика
Павел Врба - статистика
Баник
Чехия
6 декабря 1963 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
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Лига конференций 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
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Чехия. Гамбринус лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Чехия. Гамбринус лига 2012/2013
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Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Чехия. Гамбринус лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Чехия. Гамбринус лига 2010/2011
Чемпионат Чехии 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Баник
12
3
6
3
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
29.08.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 0
16.08.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
2 : 1
09.08.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
0 : 4
01.08.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
0 : 1
25.07.2026
Баник
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