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Павел Врба
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Павел Врба - новости
Баник
Чехия
6 декабря 1963 (62)
Тренер
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Публикации
Тренер «Виктории»: «Доволен игрой команды, но не результатом»
2018.09.20 06:19
Тренер «Виктории»: «Мы способны побороться за третье место в группе G»
2018.08.31 07:41
6
Врба: «Приходившие при мне игроки в «Анжи» просто отдыхали и наслаждались»
2017.07.26 14:13
5
Бывший тренер «Анжи» Врба вернулся в «Викторию Пльзень»
2017.05.05 09:45
1
Будковский: «Врба мог крикнуть, но у него все было в меру»
2017.01.10 11:13
Билялетдинов – один из претендентов на пост главного тренера «Анжи»
2016.12.31 14:40
4
«Анжи» объявил об уходе Врбы с поста главного тренера
2016.12.30 20:33
2
Источник: Врба покинул пост главного тренера «Анжи»
2016.12.29 20:34
4
Ташуев признался, что может сменить Врбу в «Анжи»
2016.12.28 00:15
5
Кучук может сменить Врбу на посту главного тренера «Анжи»
2016.12.23 12:20
1
Мкртчан останется в «Анжи» даже после ухода Врбы
2016.12.22 10:10
2
Ташуев назвал «уткой» информацию о своем возвращении в «Анжи»
2016.12.21 21:07
1
Врба может покинуть «Анжи», Ташуев возглавит команду
2016.12.20 22:40
11
Врба заявил, что ему ничего не известно о возможной распродаже игроков «Анжи»
2016.12.19 16:14
1
Защитник «Анжи» Мусалов: «Не слышал ни от кого из ребят, что кто-то собирается уходить»
2016.12.14 18:11
1
«Анжи» может распродать всех лидеров из-за разногласий в руководстве
2016.12.14 15:24
30
«Анжи» планирует назначить Кононова на пост главного тренера
2016.11.29 20:16
10
Врба: «Мы не создали ни одного голевого момента»
2016.11.19 19:11
1
Врба: «Матч с «Локомотивом» закончился уже на пятой минуте»
2016.11.05 20:45
1
Врба: «У «Анжи» не шла игра в атаке даже против десятерых игроков «Краснодара»
2016.10.30 22:11
1
Врба: «В России детских тренеров интересуют результаты. В Европе дети играют в свое удовольствие»
2016.10.26 21:46
7
ЦСКА оштрафован на 230 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»
2016.10.26 18:18
6
Врба: «Игра с «Томью» не была простой, рады, что у «Анжи» все получилось»
2016.10.22 16:32
1
Врба: «Анжи» приехал в Томск за очками, потерянными в домашних играх»
2016.10.22 12:12
1
Врба: «Анжи» не смог воспользоваться численным преимуществом из-за хорошо организованной игры «Терека» в защите»
2016.10.17 22:18
1
Тигиев: «При Врбе многое поменялось»
2016.10.13 11:47
Врба: «Итог матча с «Крыльями Советов» решился еще в первом тайме»
2016.10.01 16:50
Врба: «Могу премировать Беленова лично – хорошим ужином»
2016.09.26 09:36
11
Врба: «Мы готовились к стандартным ситуациям, но гениальный Дзюба все равно забил нам два мяча»
2016.09.25 22:01
5
Врба: «Анжи» забил свой единственный момент в матче с «Уралом»
2016.09.17 18:58
2
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