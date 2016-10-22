Врба: «Анжи» приехал в Томск за очками, потерянными в домашних играх»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба накануне выездного матча 11-го тура РФПЛ с «Томью» (0:0, первый тайм) подчеркнул, что махачкалинцы приехали в Томск для того чтобы набрать очки, которые не получилось добыть в домашних играх. По словам специалиста, турнирное положение вынудит хозяев демонстрировать атакующий футбол.

«От соперника ждем атакующего футбола, потому что у них непростая ситуация в турнирной таблице. Мы же приехали сюда, чтобы набрать те очки, которые потеряли в домашних играх. Погодные условия не играют роли, футболисты хорошо подготовлены и не обратят на погоду внимания», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш футбол».