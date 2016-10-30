Врба: «У «Анжи» не шла игра в атаке даже против десятерых игроков «Краснодара»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба после матча 12-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0) отметил, что его подопечные, имея численное преимущество, не смогли ничего создать в атаке.

«Жаль, что у нас не получается побеждать в домашних матчах. У нас не шла игра в атаке даже против десятерых футболистов соперников. Мы очень сожалеем об этом. Кого отметить в составе «Анжи»? Хотелось бы поддержать всех игроков, они старались, но вновь не получилось победить», – сказал Врба в эфире телеканала «Матч ТВ».