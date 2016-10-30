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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Анжи - Краснодар

30.10.2016, Воскресенье, 19:30 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 12 тур Анжи - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
1 мая, воскресенье 19:30 Краснодар 3:0 Анжи
12 тур
18 октября, воскресенье 18:30 Анжи 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2016

12 февраля, пятница 18:00 Краснодар 4:1 Анжи
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
29 октября, четверг 19:00 Краснодар 3:1 Анжи
Товарищеские матчи 2015

26 февраля, четверг 18:00 Анжи 0:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Краснодар 1:0 Анжи
6 тур
24 августа, суббота 21:00 Анжи 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 15:45 Краснодар 4:0 Анжи
8 тур
16 сентября, воскресенье 17:30 Анжи 5:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Краснодар 2:2 Анжи
1 тур
12 марта, суббота 14:00 Анжи 0:0 Краснодар
Россия. Первый дивизион 2009
27 тур
28 августа, пятница 19:00 Краснодар 0:1 Анжи
7 тур
30 апреля, четверг 17:00 Анжи 1:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1177

    Argon 30 октября 2016, 22:27

    Опять матч с участием Краснодара без онлайн трансляции.

    0
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 30 октября 2016, 21:30

    Счет по игре

    0
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 30 октября 2016, 19:10

    анжи уйдет в глухую , 0-1

    -1
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    Рейтинг: +27

    Легенда Анжи 30 октября 2016, 07:00

    Анжи- Краснодар 5:1

    0
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    Рейтинг: +90

    WESSARION > Легенда Анжи 30 октября 2016, 08:48

    СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%.

    -1
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