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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Краснодар
Анжи - Краснодар: обзор матча 30 октября 2016
Анжи
30.10.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Краснодар
90'
+4
Желтая карточка
Э. Куасси
Желтая карточка
Г. Обертан
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Р. Лаборде
89'
Замена
В. Быстров
️️️️
О. Ахмедов
Замена
Я. Боли
️️️️
Ф. Будковский
82'
77'
Замена
Э. Куасси
️️️️
Т. Окриашвили
65'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Подберезкин
Замена
Г. Обертан
️️️️
Б. Бериша
60'
Желтая карточка
Шандао
55'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
И. Маевский
49'
47'
Желтая карточка
М. Измайлов
17'
Вторая желтая
Ш. Каборе
6'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
3-2-2-1-1
31
Беленов
2
Шандао
6
Менса
3
Гасанов
17
Тигиев
18
Паршивлюк
16
Иличевич
18
Маевский
7
Бериша
28
Будковский
4-1-5
33
Крицюк
98
Петров
5
Налдо
4
Гранквист
55
Енджейчик
77
Каборе
2
Измайлов
10
Ахмедов
18
Газинский
92
Подберезкин
30
Окриашвили
18
Маевский
6
Эбесилио
6
Эбесилио
18
Маевский
7
Бериша
32
Обертан
32
Обертан
7
Бериша
28
Будковский
10
Боли
10
Боли
28
Будковский
30
Окриашвили
8
Куасси
8
Куасси
30
Окриашвили
92
Подберезкин
21
Лаборде
21
Лаборде
92
Подберезкин
10
Ахмедов
34
Быстров
34
Быстров
10
Ахмедов
Остались в запасе
Анжи
Краснодар
99
Дмитрий Щербак
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Анжи - Краснодар
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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