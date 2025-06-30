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  • «Анжи» потребовал объяснений от РФС из-за недопуска к участию в Кубке России

«Анжи» потребовал объяснений от РФС из-за недопуска к участию в Кубке России

Сегодня, 15:59
1

В «Анжи» недовольны тем, что команда не попала в список участников FONBET Кубка России-2025/26.

«Футбольный клуб «Анжи» удивлeн решением Российского Футбольного Союза о недопуске нашей команды к розыгрышу Кубка России по футболу сезона-2025/26.

25 апреля в ответ на запрос межрегиональной организации, наш клуб предоставил всю необходимую информацию о соответствии клуба требованиям регламента Кубка.

Всего от зоны ЮФО/СКФО пожелание участвовать в Кубке выразило 4 любительских коллектива: ФК «ПСК», ФК «Спартак-Анапа», ФК «Искра» и ФК «Анжи». Ни один из этих клубов не соответствует критериям попадания в турнир по спортивному принципу (победители и призеры Кубка ЮФО/СКФО 2023 года, либо Чемпионата ЮФО/СКФО 2024). Исходя из этого все 4 клуба имеют равные шансы на допуск (или недопуск) к турниру при соответствии клубов требованиям регламента.

В дальнейшем ответа на нашу заявку и запроса необходимых документов от МРО или РФС к нам не поступало. Однако вчера по итогам жеребьевки оказалось, что к Кубку России от нашего МРО из любительских клубов допущен только ФК «ПСК».

Мы не сомневаемся в том, что клуб из станицы Динская способен достойно представить свой населенный пункт в турнире. О том, что это крепкий коллектив, говорит и их турнирное положение в Третьей лиге: команда по итогам большей части чемпионата уверенно лидирует в своей группе, как и ФК «Анжи» – в своей.

Но хотелось бы понимать, на основании чего РФС принял решение не включать ФК «Анжи» в список участников турнира.

Наш клуб имеет богатую историю участия в Кубке России, дважды участвовал в финальных матчах соревнования. Учитывая что согласно регламенту от одного МРО возможен допуск 2-х любительских клубов, просим рассмотреть возможность добавить футбольный клуб «Анжи» в список участников FONBET Кубка России по футболу в сезоне-2025/26», – говорится в официальном заявлении.

  • Турнир стартует в конце июля.
  • Действующий победитель Кубка – ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «Анжи»
Россия. Кубок Анжи
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Комментарии (1)
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1751291165
Вот и ещё одно подтверждение "успешной работы аппарата РФС",да,Дюков?Да-а-а,мля,видимо ,мы намного глубже в одном месте,чем и предполагали. Ты ж,грит,брат,не проктолог,-на перспективу ширше погляди!
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