Тигиев: «При Врбе многое поменялось»

По словам защитника «Анжи» Георгия Тигиева, в команде произошло немало изменений после прихода нового главного тренера Павла Врбы.

«Перед началом сезона все в команде мыслили положительно: и тренерский штаб, и игроки, у нас подобрался неплохой коллектив. Я думаю, что по итогам сезона для нас вполне возможно зацепиться за первую восьмeрку, почему бы и нет? Конкретную задачу перед нами не ставили, но как минимум мы не должны повторить прошлогоднюю ситуацию, когда боролись за выживание. Все в команде понимают, что нужно стремиться занимать место в таблице как можно выше.

За счет чего «Анжи» стал лучше играть в новом сезоне? За счет самоотдачи и желания, за счет того, что в команду пришли новые квалифицированные игроки и тренер. Павел Врба – первый иностранный наставник в моей карьере, и при нeм дисциплина стала пожестче. Если раньше в столовую мы ходили по четыре человека, то теперь – всей командой. В раздевалке теперь нельзя доставать телефон, даже после тренировки для этого нужно выходить из нее. Вроде бы мелочи, но все это идет на пользу», — сказал футболист.