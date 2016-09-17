Врба: «Анжи» забил свой единственный момент в матче с «Уралом»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями от победы в игре с «Уралом» (1:0) в рамках седьмого тура РФПЛ, По словам чешского наставника, махачкалинцы не позволили создать сопернику ничего серьезного у своих ворот, в то время как сами сумели реализовать единственный предоставившийся момент.

«Признаюсь, большего ожидал от этого матча. Но мы рады, что выиграли, была тяжелая игра. Особенно в конце нелегко пришлось, когда «Урал» оказывал давление на наши ворота. Победа в первую очередь – заслуга игроков, не позволивших сопернику создать ни одного голевого момента. Мы же свой единственный момент реализовали. Футбол получился не очень красивым. Скорее всего, это была борьба за очки», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш футбол».