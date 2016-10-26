ЦСКА оштрафован на 230 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были подведены итоги 11-го тура РФПЛ.

По итогам встречи «Локомотив» – ЦСКА, армейцы оштрафованы на общую сумму в 230 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий, за поджог фанатами ЦСКА атрибутики «Локомотива», демонстрацию болельщиками несогласованных баннеров и скандирование оскорбительных выражений. «Локомотив» за использование зрителями пиротехники и скандирование оскорбительных выражений наказан суммарным штрафом в 160 тысяч рублей.

Московский «Спартак» за использование болельщиками пиротехники, бросание зрителями предметов на поле и скандирование оскорбительных выражений на выездном матче с екатеринбургским «Уралом» (1:0) оштрафован на 150 тысяч рублей. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 30 тысяч рублей.

Махачкалинский «Анжи» по итогам гостевой встречи с томской «Томью» (3:0) наказан штрафом в 50 тысяч рублей за задержку начала игры и на аналогичную сумму за неучастие главного тренера Павла Врбы в обязательном флэш-интервью. Томский клуб за задержку начала матча также заплатит 50 тысяч.

Самарские «Крылья Советов» за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также использование ими пиротехнических изделий на домашнем матче с тульским «Арсеналом» (1:1) оштрафованы на 120 тысяч.