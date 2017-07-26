Врба: «Приходившие при мне игроки в «Анжи» просто отдыхали и наслаждались»

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Павел Врба выразил свое недовольство трансферной политикой дагестанцев в период работы чеха у руля команды.

«В Махачкале у меня было 11 игроков, а потом в команду начало приходить очень много футболистов – восемь, девять, потом десять новичков. В итоге у меня было очень много игроков, даже слишком. К тому же большой проблемой стало то, что на первых сборах перед стартом сезона у меня в составе были далеко не все игроки, которые имели контракты с клубом.

С трансферами я не работал, этим занималось руководство. После того, как я пришел в команду, руководство согласовывало трансферы со мной, интересовалось у меня, кого лучше приобрести. Но проблема в том, что до того, как я оказался в «Анжи», еще до моего прихода клуб договорился с некоторыми игроками, и с ними мне уже пришлось работать.

Я попросил приобрести Иво Иличевича и Габриэля Обертана, мне сказали: можно. Это были очень хорошие футболисты, я их просматривал и был очень рад, что они оказались в «Анжи». Но вместе с ними приходили и другие игроки…

Дело не в том, что это хорошие или плохие футболисты. Понимаете, только в больших клубах всегда все в порядке с трансферами и покупками, там проблем не бывает. «Анжи» пока еще небольшой клуб, так что я нормально отнесся к тому, что мы делали на трансферном рынке. Проблемой было то, что, когда игроки приходили в «Анжи», все были в разной физической форме.

Многие пришли в команду и отдыхали, наслаждались – один-два месяца не работали. Кто-то до перехода не тренировался на протяжении 30 дней – приходилось тратить время на то, чтобы они набирали форму. Так было, но я все равно не могу предъявлять претензий – в «Анжи» у меня все было хорошо», – рассказал Врба.

Чешский специалист работал в Махачкале порядка шести месяцев в течение 2016 года.