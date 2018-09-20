Тренер «Виктории»: «Доволен игрой команды, но не результатом»

Главный тренер «Виктории» Павел Врба считает, что его команда не должна была допускать ситуации с пенальти в свои ворота в компенсированное время.

«Я скажу ребятам, что я доволен их игрой, но не слишком доволен голом, который мы пропустили в добавленное время с пенальти. Мы не должны были допускать этой ситуации – надо было защищаться по-другому.

Но первый тайм был одним из лучших на моей памяти, что мы провели здесь, в Пльзене», – сказал Врба.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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