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    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо


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    Голосов: 9
    20.09.2018 00:09
    Классный камбэк в Чехии.

    ЦСКА сыграл вничью (2:2) в первом матче Лиги чемпионов этого сезона. В условиях больших проблем армейцев – это очень даже неплохой результат. Во-первых, команду постоянно подкашивают травмы. Во-вторых, на эту игру приехали всего 20 человек, из которых пара человек вообще никогда не играла за основу, а самый опытный форвард – 20-летний Чалов. В-третьих, ничья – не самый хороший результат, учитывая то, что впереди ЦСКА в Лигу чемпионов ждут «Рома» и «Реал». Тем не менее, у нас есть несколько поводов гордиться армейцами.

    ЦСКА играл смело, Влашич – крут

    Виктор Гончаренко удивил всех чехов, которые думали, что ЦСКА сыграет по схеме с одним форвардом: клуб вышел на матч по расстановке 5+3+2 с двумя нападающими (Чалов и Дзагоев) и двумя постоянно смещающимся к чужой штрафной фланговыми полузащитниками (Влашич и Обляков).

    Вообще, «Виктория» сыграла очень дисциплинированно. Чехи фолили по-минимуму, постоянно обрезали дальние передачи игроков ЦСКА. Номинальные гости же выделялись напором. ЦСКА без конца создавал моменты у ворот оппонента, причем делали это даже те, кто отвечает в основном за оборону. К примеру, Бекао постоянно подключался к атакам, Набабкин поддерживал прессинг на фланге. Для достижения положительного результата ЦСКА нужно было всего лишь чуть-чуть пошаманить над реализацией. Чехи были нисколько не лучше, но они грамотно использовали свои самые опасные моменты. ЦСКА мог сравнять счет с помощью момента у Облякова или Влашича, но до разумного конца футболисты ЦСКА их не довели.

    Кстати, матч с «Викторией» показал: Влашич в огромном порядке. Полузащитник без конца прессинговал защиту чехов, классно боролся корпусом, реализовал решающий пенальти. А его накрутка Радима Ржезника и передача на Чалова (которая привела к голу) – отдельный космос.

    Гончаренко – гений

    В этом мы убедились еще по матчам РПЛ. Виктор Гончаренко постоянно играет в условиях дефицита футболистов, но каким-то образом выкручивается в неприятных ситуациях. Так и до первого матча ЦСКА в новом сезоне Лиге чемпионов Абель Эрнандес и Хердюр Магнуссон. Но Гончаренко и здесь нашел выход: идеально подобрал состав под доступных игроков и поехал на матч всего лишь с одним защитником в запасе – Щенниковым.

    ЦСКА не повезло

    Судья отменил два гола армейцев. Первый – из-за фола Марио Фернандеса. Второй – из-за офсайда Тимура Жемалетдинова. Засчитай их, и ЦСКА вполне мог бы увозить из Чехии три очка.

    «Виктория» – очень сильный соперник

    Об этом говорят несколько фактов:

    • «Виктория» сейчас набрала отличную форму. За 8 туров в чемпионате – семь побед и поделенное со «Славией» лидерство.
    • Автор дубля Михаэл Крменчик – главная мощь Чехии. Парню 25 лет, это его третий полноценный сезон за «Викторию», и с каждым годом он прибавляет все сильнее. В этом сезоне Крменчик уже положил 9 голов (считая два в ворота ЦСКА). Не удивительно, что за ним активно присматривают «РБ Лейпциг» и «Герта».
    • «Виктория» – лидер в чемпионате Чехии по проценту реализованных атак (69%), проценту ударов в створ ворот соперника (56,74%) и по количеству выигранных единоборств на втором этаже (в среднем – 15,1 за матч).
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 2 октября 2018, 23:54

      молодцы кони!надо похвалить,хорошую игру показали.

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 21 сентября 2018, 19:02

      Уважаемый автор, я смотрю у тебя проблемы, а не у ЦСКА! Практически весь новый состав, команда ещё до конца не сыграна, нет полного взаимопонимания. У вас всё начинается с критики, показали нормальную игру. Вы посмотрите как играли другие российские команды!

      0
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      Рейтинг: +77

      dguda 21 сентября 2018, 16:14

      В этом "ЦСКА", чувствуется дух и ответственность за команду и болельщиков. А вообще, молодцы!!!!!!!!!!!!!! (ни то что "мясо").

      3
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > dguda 21 сентября 2018, 21:57

      Не скажи!!! Я сомневаюсь что адекватное мясо довольно игрой своей команды и они 100% радовались нашей ничейкой!!! Везде есть нормальные болелы!!!

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav 20 сентября 2018, 11:35

      Автор некто Илья Егоров, 1996 г.р.. Уж не сынулька ли незабвенного Шурика Егорова, главы судейских? Если да, то все становится на свое место.

      1
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > maxpav 20 сентября 2018, 19:32

      Ну да, фамилия-то какая редкая!

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav 20 сентября 2018, 11:25

      Автор путает: про проблемы - это про Спартак. А армейцы еще раз показали характер и мудрость своего ГТ!!!

      5
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 20 сентября 2018, 10:31

      Молодцы!

      3
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      Рейтинг: +301

      23igkra 20 сентября 2018, 09:48

      Орфография хромает

      1
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      Рейтинг: +49

      Mr_Jobber 20 сентября 2018, 08:59

      Не очень понравилась статья. Если не смотреть матч, то создаётся искаженное мнение. Вот мое видение:
      1) Гончаренко молодец, грамотно перестроил игру после 0-2, но вот со стартом ошибся. Ефремов сыграл очень слабо на не родной для себя позиции. Ахметов смотрелся гораздо лучше
      2) ЦСКа не неповезло. Отменённый гол был очень спорный, но я склоняюсь, что он всё-таки был чистый. Во втором случае сложно было не увидеть офсайд. Момент с пенальти тоже очень сложный. Последняя минута матча, очень много игроков в борьбе. Очень редко после угловых ставят пенальти, но тут судья разобрался. А вот причина, почему не увезли 3 очка следующая
      3) У ЦСКА очень талантливая, перспективна команда, но сказывается неопытность и несыгранность. Команда доказала мастерство, показав очень красивую игру во втором тайме, было приятно смотреть. При Слуцком был результат, но игру смотреть было скучно. Но не стоит забывать, что во втором тайме исправляли ошибки первого тайма, когда уже нервяк прошёл, мол терять нечего.

      Завершая всё сказанное, у ЦСКА сейчас хорошая команда, которая может красиво разбираться с командами уровня ЛЕ, если наберется немного уверенности. Отличный расклад - третье место в группе, поиграть с грандами, а потом разносить ЛЕ))

      14
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      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > Mr_Jobber 20 сентября 2018, 10:31

      Доброе утро, попробую с вами поспорить насчет отмененного гола. Фернандес сыграл в мяч, но потом помешал игроку уйти в борьбу. Это нарушение правил. Согласен, что касание было не таким уж и жестким, чтобы потом падать и кататься от боли. Но тут уж ничего не поделаешь.

      Хорошего дня :)

      -2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Илья Егоров 20 сентября 2018, 10:54

      Соглашусь с Вами по поводу отмены первого гола, но со вторым не все однозначно. Дело в том, что на замедленном повторе видно, что к моменту подачи Влашича, Жама уже выскочил из офсайта ( вернулся за линию защитников). У бокового сработало "замедление", т.к. перед эпизодом он был в офсайде, но в момент подачи не был. Что касается пенальти, там защитник не просто обнял Марио, но и завалил его на газон хорошим борцовским приемом. Пенальти не "легковесный", как утверждают некоторые, а совершенно бесспорный. В целом ваш анализ мне показался убедительным. Спасибо.

      3
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      Рейтинг: +49

      Mr_Jobber > kanav67 20 сентября 2018, 11:14

      В любом случае, все моменты были на тоненького и сокрушаться, что не все решения были приняты в нашу сторону, нельзя. Даже если голы были забиты по правилам. Вон сколько моментов, где реально судьи косячат. Здесь не тот случай. В общем, результат меня удовлетворил. Главное, что я увидел - команду на перспективу. Если состав сохранится, то через 2-3 года будет команда, способная регулярно выходить в плей-офф ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Mr_Jobber 20 сентября 2018, 12:16

      Спасибо за хороший обзор!) Особенно интересно тем, кому не удалось посмотреть. Ибо статья даёт другое впечатление...

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 20 сентября 2018, 08:52

      молодцы ЦСКА

      4
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 20 сентября 2018, 08:47

      Судья наделал дел, славо богу исправил свою ошибку, был правильно забит не засчитанный гол, а пенальти мог и не ставить. Чехов даже немного жаль, обострил он им чувства на последней секунде.

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