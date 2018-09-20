У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

ЦСКА сыграл вничью (2:2) в первом матче Лиги чемпионов этого сезона. В условиях больших проблем армейцев – это очень даже неплохой результат. Во-первых, команду постоянно подкашивают травмы. Во-вторых, на эту игру приехали всего 20 человек, из которых пара человек вообще никогда не играла за основу, а самый опытный форвард – 20-летний Чалов. В-третьих, ничья – не самый хороший результат, учитывая то, что впереди ЦСКА в Лигу чемпионов ждут «Рома» и «Реал». Тем не менее, у нас есть несколько поводов гордиться армейцами.

ЦСКА играл смело, Влашич – крут

Виктор Гончаренко удивил всех чехов, которые думали, что ЦСКА сыграет по схеме с одним форвардом: клуб вышел на матч по расстановке 5+3+2 с двумя нападающими (Чалов и Дзагоев) и двумя постоянно смещающимся к чужой штрафной фланговыми полузащитниками (Влашич и Обляков).

Вообще, «Виктория» сыграла очень дисциплинированно. Чехи фолили по-минимуму, постоянно обрезали дальние передачи игроков ЦСКА. Номинальные гости же выделялись напором. ЦСКА без конца создавал моменты у ворот оппонента, причем делали это даже те, кто отвечает в основном за оборону. К примеру, Бекао постоянно подключался к атакам, Набабкин поддерживал прессинг на фланге. Для достижения положительного результата ЦСКА нужно было всего лишь чуть-чуть пошаманить над реализацией. Чехи были нисколько не лучше, но они грамотно использовали свои самые опасные моменты. ЦСКА мог сравнять счет с помощью момента у Облякова или Влашича, но до разумного конца футболисты ЦСКА их не довели.

Кстати, матч с «Викторией» показал: Влашич в огромном порядке. Полузащитник без конца прессинговал защиту чехов, классно боролся корпусом, реализовал решающий пенальти. А его накрутка Радима Ржезника и передача на Чалова (которая привела к голу) – отдельный космос.

Гончаренко – гений

В этом мы убедились еще по матчам РПЛ. Виктор Гончаренко постоянно играет в условиях дефицита футболистов, но каким-то образом выкручивается в неприятных ситуациях. Так и до первого матча ЦСКА в новом сезоне Лиге чемпионов Абель Эрнандес и Хердюр Магнуссон. Но Гончаренко и здесь нашел выход: идеально подобрал состав под доступных игроков и поехал на матч всего лишь с одним защитником в запасе – Щенниковым.

ЦСКА не повезло

Судья отменил два гола армейцев. Первый – из-за фола Марио Фернандеса. Второй – из-за офсайда Тимура Жемалетдинова. Засчитай их, и ЦСКА вполне мог бы увозить из Чехии три очка.

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«Виктория» – очень сильный соперник

Об этом говорят несколько фактов: