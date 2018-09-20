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У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

ЦСКА сыграл вничью (2:2) в первом матче Лиги чемпионов этого сезона. В условиях больших проблем армейцев – это очень даже неплохой результат. Во-первых, команду постоянно подкашивают травмы. Во-вторых, на эту игру приехали всего 20 человек, из которых пара человек вообще никогда не играла за основу, а самый опытный форвард – 20-летний Чалов. В-третьих, ничья – не самый хороший результат, учитывая то, что впереди ЦСКА в Лигу чемпионов ждут «Рома» и «Реал». Тем не менее, у нас есть несколько поводов гордиться армейцами.

ЦСКА играл смело, Влашич – крут

Виктор Гончаренко удивил всех чехов, которые думали, что ЦСКА сыграет по схеме с одним форвардом: клуб вышел на матч по расстановке 5+3+2 с двумя нападающими (Чалов и Дзагоев) и двумя постоянно смещающимся к чужой штрафной фланговыми полузащитниками (Влашич и Обляков).

Вообще, «Виктория» сыграла очень дисциплинированно. Чехи фолили по-минимуму, постоянно обрезали дальние передачи игроков ЦСКА. Номинальные гости же выделялись напором. ЦСКА без конца создавал моменты у ворот оппонента, причем делали это даже те, кто отвечает в основном за оборону. К примеру, Бекао постоянно подключался к атакам, Набабкин поддерживал прессинг на фланге. Для достижения положительного результата ЦСКА нужно было всего лишь чуть-чуть пошаманить над реализацией. Чехи были нисколько не лучше, но они грамотно использовали свои самые опасные моменты. ЦСКА мог сравнять счет с помощью момента у Облякова или Влашича, но до разумного конца футболисты ЦСКА их не довели.

Кстати, матч с «Викторией» показал: Влашич в огромном порядке. Полузащитник без конца прессинговал защиту чехов, классно боролся корпусом, реализовал решающий пенальти. А его накрутка Радима Ржезника и передача на Чалова (которая привела к голу) – отдельный космос.

Гончаренко – гений

В этом мы убедились еще по матчам РПЛ. Виктор Гончаренко постоянно играет в условиях дефицита футболистов, но каким-то образом выкручивается в неприятных ситуациях. Так и до первого матча ЦСКА в новом сезоне Лиге чемпионов Абель Эрнандес и Хердюр Магнуссон. Но Гончаренко и здесь нашел выход: идеально подобрал состав под доступных игроков и поехал на матч всего лишь с одним защитником в запасе – Щенниковым.

ЦСКА не повезло

Судья отменил два гола армейцев. Первый – из-за фола Марио Фернандеса. Второй – из-за офсайда Тимура Жемалетдинова. Засчитай их, и ЦСКА вполне мог бы увозить из Чехии три очка.

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«Виктория» – очень сильный соперник

Об этом говорят несколько фактов:

  • «Виктория» сейчас набрала отличную форму. За 8 туров в чемпионате – семь побед и поделенное со «Славией» лидерство.
  • Автор дубля Михаэл Крменчик – главная мощь Чехии. Парню 25 лет, это его третий полноценный сезон за «Викторию», и с каждым годом он прибавляет все сильнее. В этом сезоне Крменчик уже положил 9 голов (считая два в ворота ЦСКА). Не удивительно, что за ним активно присматривают «РБ Лейпциг» и «Герта».
  • «Виктория» – лидер в чемпионате Чехии по проценту реализованных атак (69%), проценту ударов в створ ворот соперника (56,74%) и по количеству выигранных единоборств на втором этаже (в среднем – 15,1 за матч).

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Виктория Чалов Федор Влашич Никола Гончаренко Виктор
Комментарии (25)
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Project Бабангида
1537392419
как вылезти из жопы если вы в неё попали..? спросите у ЦСКА)
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Гатчина
1537393770
Кони-вы крези мэджики.Уважаю.
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Spiridonovich
1537396513
Радуется и ликует весь футбольный криминал. Ещё бы наш флагман еле унёс ноги в Чехии. Бюджет Виктории в десять раз меньше, чем у ЦСКА. В команде чехии играют практически одни пенсионеры. И вот эти старики, пока были силы, в первом тайме драли наших звёзд так, что те ни разу не ударили по воротам. Во втором тайме возраст дал о себе знать и чешские игроки с трудом двигались по полю. Это дало возможность молодым армейским жеребцам забить два мяча и скрасит горечь позора.
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TUMS
1537397987
Локомотив бы так играл, как ЦСКА во втором тайме. Молодцы парни!
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KOLBIS
1537407369
«Виктория» – очень сильный соперник...Вот и пусть громят Реал и Рому и Крменчик по три туда и туда отгрузит...
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BRO_football
1537418641
А ещё неплохо вышел на замену Сигурдссон. Исландец вообще без проблем проходил оборону соперника и делал обостряющие передачи. При нём игра армейцев как будто бы освежилась.
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Nikkass
1537421696
Зенит-лучший!
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Yuriy_Shahta
1537422724
молодцы ЦСКА
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Mr_Jobber
1537423147
Не очень понравилась статья. Если не смотреть матч, то создаётся искаженное мнение. Вот мое видение: 1) Гончаренко молодец, грамотно перестроил игру после 0-2, но вот со стартом ошибся. Ефремов сыграл очень слабо на не родной для себя позиции. Ахметов смотрелся гораздо лучше 2) ЦСКа не неповезло. Отменённый гол был очень спорный, но я склоняюсь, что он всё-таки был чистый. Во втором случае сложно было не увидеть офсайд. Момент с пенальти тоже очень сложный. Последняя минута матча, очень много игроков в борьбе. Очень редко после угловых ставят пенальти, но тут судья разобрался. А вот причина, почему не увезли 3 очка следующая 3) У ЦСКА очень талантливая, перспективна команда, но сказывается неопытность и несыгранность. Команда доказала мастерство, показав очень красивую игру во втором тайме, было приятно смотреть. При Слуцком был результат, но игру смотреть было скучно. Но не стоит забывать, что во втором тайме исправляли ошибки первого тайма, когда уже нервяк прошёл, мол терять нечего. Завершая всё сказанное, у ЦСКА сейчас хорошая команда, которая может красиво разбираться с командами уровня ЛЕ, если наберется немного уверенности. Отличный расклад - третье место в группе, поиграть с грандами, а потом разносить ЛЕ))
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maxpav
1537431936
Автор путает: про проблемы - это про Спартак. А армейцы еще раз показали характер и мудрость своего ГТ!!!
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