Врба: «Игра с «Томью» не была простой, рады, что у «Анжи» все получилось»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба подчеркнул, что матч 11-го тура РФПЛ с «Томью» (3:0) не стал для махачкалинцев легкой прогулкой, несмотря на разгромный счет. Наставник подчеркнул, что его удовлетворила игра команды, особенно во втором тайме.

«Игрой команды, особенно во втором тайме, я очень доволен. В первом тайме игра была примерно равной, и хозяева выглядели даже получше, особенно при стандартных положениях. И во многом за счет того, что были пожестче в единоборствах. Также хотел бы отметить нашего голкипера, который нас выручал, а один раз совершил отличный сэйв.

Во втором тайме у нас стало получаться лучше, потому, что мы стали играть точнее в передачах и в чем-то – попроще. А когда повели в счете, то соперник пошел вперед и открыл нам возможности для контратак, в которых мы были успешны.

Матч вовсе не был простым, соперник играл хорошо, и мы рады, что у нас все так получилось», – сказал Врба.