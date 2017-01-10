Будковский: «Врба мог крикнуть, но у него все было в меру»

Форвард «Анжи» Филипп Будковский рассказал о своих планах на будущее. Также украинец поделился впечатлениями о работе с уже бывшим главным тренером команды Павелом Врбой.

«Мне позвонили и сказали, что с 10 января команда выходит из отпуска и мне тоже надо быть в расположении «Анжи», поскольку срок моей аренды в этой команде рассчитан до лета 2017 года. Мой контракт принадлежит «Шахтеру», поэтому если в этом вопросе будут какие-то изменения и «Анжи» не сможет продолжать аренду, все будет решаться на уровне клубов. Я же отдохнул, набрался сил и уже готов приступить к подготовке к новому футбольному году.

Слышал, что у «Анжи» поменялся главный тренер, но пока только последние новости о команде узнавал в отпуске из интернета. Когда приеду в команду, буду знать ситуацию на месте. Познакомимся с тренерами и будем работать.

Чем запомнилась совместная работа с чехом Павелом Врбой? Он спокойный, дисциплинированный тренер, в то же время достаточно требовательный. Где-то мог крикнуть, но у него все было в меру», — сказал футболист.