Врба: «Итог матча с «Крыльями Советов» решился еще в первом тайме»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счетом 1:2.

«Итог матча решился в первом тайме. Мы имели в начале игры один-два момента, но, к сожалению, не смогли забить. Соперник более жестко шел в единоборства и наказал нас. «Крылья Советов» более дисциплинированная, более жесткая в единоборствах команда, поэтому они забили нам.

Во втором тайме мы пытались забить. У нас были моменты, пытались изменить счет. Но, к сожалению, неудачи в первой половине встречи сказались и на всем итоге противостояния», – передает слова Врбы корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.