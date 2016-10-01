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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Помощники:
Андрей Глот (Ярославль), Антон Кобзев (Москва)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Материалы

Крылья Советов - Анжи

01.10.2016, Суббота, 14:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 9 тур Крылья Советов - Анжи Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Крылья Советов 0:0 Анжи
1 тур
19 июля, воскресенье 21:00 Анжи 0:1 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
24 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Крылья Советов 1:0 Анжи
8 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Анжи 0:1 Крылья Советов
3 тур
28 июля, воскресенье 18:30 Крылья Советов 1:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 15:45 Анжи 1:1 Крылья Советов
7 тур
2 сентября, воскресенье 18:15 Крылья Советов 1:2 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 16:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 16:15 Анжи 3:1 Крылья Советов
15 тур
22 июня, среда 19:30 Крылья Советов 0:3 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
27 сентября, понедельник 19:00 Крылья Советов 3:0 Анжи
8 тур
30 апреля, пятница 17:00 Анжи 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Анжи 0:2 Крылья Советов
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Крылья Советов 4:0 Анжи
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Анжи 4:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Анжи
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Анжи
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Анжи 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +10

    mongooose 1 октября 2016, 16:50

    явно было что матч подарили самарцам!

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    Рейтинг: +57

    Даркуш05 1 октября 2016, 16:19

    Перед матчем было понятно кто выиграет

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    Рейтинг: +57

    Даркуш05 1 октября 2016, 16:18

    Товарняк катают

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    Рейтинг: +332

    семечкин 1 октября 2016, 15:15

    пора уже Крыльям выбираться!!!!!

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