Назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ

РФС объявил имена арбитров и инспекторов матчей 18-го тура РПЛ.
5 декабря (пятница)
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.
6 декабря (суббота)
«Ростов» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Динамо»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Акрон»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Андрей Бутенко.
7 декабря (воскресенье)
«Динамо Мх» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Николай Иванов.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.