Назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ

Вчера, 12:42
30

РФС объявил имена арбитров и инспекторов матчей 18-го тура РПЛ.

5 декабря (пятница)

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.

6 декабря (суббота)

«Ростов» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Андрей Бутенко.

7 декабря (воскресенье)

«Динамо Мх» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Николай Иванов.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ахмат Оренбург Ростов Рубин Спартак Динамо Зенит Акрон Динамо Мх Пари НН Сочи Локомотив Краснодар ЦСКА Балтика Крылья Советов Сухой Алексей Казарцев Василий Иванов Cергей Левников Кирилл Кукуляк Евгений Фролов Антон Кукуян Павел Танашев Инал
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lejnin
1764842434
Вангую, ЦСКА выиграют, ведь в поле будет пропитерский Левников... Странно, что на матч Зенита не Казарцева назначили, тогда вообще было бы суперкомбо :D
Ответить
Айболид
1764842723
Один уже ноет .
Ответить
Этот чумный мир
1764843497
Кирюша Хлевников - пёс смердячий обос сался в предыдущем матче и опять назначен на центральную игру. Папа прикроет, если чо
Ответить
Spartak_forv@
1764845377
Чистяков еще живой? И даже на свободе?
Ответить
Max-Min-vkontakte
1764846017
Кукуян?!))) Ну-ну))
Ответить
Cleaner
1764848172
Павел Кукуян приготовил чемоданы для БАБЛА. Не за спасибо же он Зениту помогать будет!!!...)))
Ответить
Cleaner
1764848401
Спартак решил на судей сильно не тратиться и назначил на свою игру с Динамо НЕДОРОГОГО Инала Тамашева...(((((((((((((((((((((((((
Ответить
BVG4
1764852301
Левников бывает много матчей подряд проводит на вполне приемлемом, я бы сказал даже, хорошем, уровне! Но проходит время и как что-то ему(может вожжа, а может еще что, попадает кой-куда)! Вдруг допускаются дичайшие ляпы и принимаются скандальнейшие решения! Как недавно выразился один, ранее с позором изгнанный реф - РЕШЕНИЯ, от которых просто ОТОРОПЬ берет! Несмотря на все прегрешения, с него(Левникова) всё - как с гуся вода! Посмотрим, в следующем туре, может опять он в полосе удач пребывает...
Ответить
рылы
1764860336
позор! тарасофские кукуяновцы решили подослать нам своего проплаченного! и соболезную динаме, этому танашеву уже занесли красивые чемоданы с логотипом лукойла! стыд!
Ответить
Riot Zero
1764864320
Два пи@араса судят Ростов, Вася главный и на ВАРе вафёл Москалёв.
Ответить
