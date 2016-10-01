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Крылья Советов - Анжи
Крылья Советов - Анжи: обзор матча 01 октября 2016
Крылья Советов
01.10.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
18'
Й. Молло
45'
С. Ткачев
90'
Б. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Анжи
90'
Желтая карточка
Б. Бериша
90'
Желтая карточка
Д. Лазич
90'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бериша
80'
Желтая карточка
Ш. Гасанов
Замена
К. Паскуато
️️️️
С. Ткачев
80'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Д. Мбакогу
78'
Желтая карточка
С. Ткачев
76'
75'
Замена
Б. Бериша
️️️️
И. Маевский
56'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Г. Тигиев
46'
Замена
Я. Боли
️️️️
Ф. Будковский
ГОЛ! 2:0!
С. Ткачев
45'
43'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
26'
Желтая карточка
М. Мусалов
ГОЛ! 1:0!
Й. Молло
Пас отдал
Д. Ятченко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
3-3-2-2
1
Лория
4
Бато
0
Таранов
25
Концедалов
33
Ятченко
15
Цаллагов
30
Надсон
11
Ткачев
89
Молло
12
Корниленко
10
Мбакогу
3-2-2-1
31
Беленов
4
Ямбере
4
Лазич
6
Менса
18
Паршивлюк
17
Тигиев
16
Иличевич
18
Маевский
28
Будковский
10
Мбакогу
44
Башкиров
44
Башкиров
10
Мбакогу
11
Ткачев
8
Паскуато
8
Паскуато
11
Ткачев
18
Маевский
7
Бериша
7
Бериша
18
Маевский
17
Тигиев
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
17
Тигиев
28
Будковский
10
Боли
10
Боли
28
Будковский
Остались в запасе
Крылья Советов
Анжи
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Анжи
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Антон Кобзев (Москва)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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