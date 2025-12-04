Стало известно, как «Крылья» выплатят долг в размере 1 миллиарда рублей

Банк «Солидарность» выплатит «Ростеху» долг «Крыльев Советов», который составляет более 993 миллионов рублей и включает в себя проценты за просрочку.
Его отдадут компании «РТ-Капитал» в ближайшие дни. Вопрос решен на уровне губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и депутата Госдумы Вадим Кумина – экс-председателя совета дирекоров «Солидарности».
«По сути, просто сработает гарантийное письмо от банка. На этом история с многолетней задолженностью «Ростеху» будет закрыта, а «Крылья» смогут провести полноценную трансферную кампанию это зимой», – написал журналист Иван Карпов.
- «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 17 туров.
- В последнем матче перед зимней паузой самарцы в гостях сыграют с «Балтикой» 7 декабря.