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  • Талалаев – о матче «Балтика» – «Крылья Советов»: «Социально‑политическое противостояние»

Талалаев – о матче «Балтика» – «Крылья Советов»: «Социально‑политическое противостояние»

4 декабря 2025, 14:44
4

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил значимость матча с «Крыльями Советов». Команды сыграют 7 декабря.

«Крылья» приедут разъяренные из‑за истории с долгом перед дочерней компанией «Ростеха». Так получается, что именно «Ростех» связан с ренессансом клуба, с его лучшим временем. Понятно, что будет не только футбольное, но и социально‑политическое противостояние. Для ребят это важно.

Но и для наших пацанов это тоже дополнительный фактор, чтобы мотивировать себя. Хотя с точки зрения турнирной таблицы и планов на счастливую жизнь нам никакие факторы не нужны», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ, имея на счету 32 очка.
  • На счету «Крыльев» 17 очков и 12-я строчка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1764848890
Талалаеву нужно бульварные романы писать
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Интерес
1764849802
Больно заход мудрёный.Истина проста: уйдите на перерыв, забив на 1 гол больше соперника, и с хорошим настроением.
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...короче
1764851918
...во фляге брага забродила...
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