«Крылья» приняли решение по будущему трех игроков

«Крылья Советов» продлит контракты с полузащитником Сергеем Бабкиным, защитниками Кириллом Печениным и Николаем Рассказовым сроком до лета 2029 года.
Самарцы должны анонсировать это в ближайшее время. Клуб уже достиг сс игроками принципиальной договоренности о пролонгации соглашений, осталось уладить детали.
Срок нынешних контрактов у Печенина и Рассказова истекал будущим летом, а у Бабкина – в 2027 году.
- 27-летний Рассказов в этом сезоне провел 22 матча за «Крылья Советов», отметился 4 ассистами.
- 28-летний игрок сборной Беларуси Печенин в текущем сезоне сделал 3 голевые передачи в 24 играх за самарцев.
- 23-летний Бабкин в сезоне-2025/26 провел за клуб 14 встреч, сделал 1 ассист.