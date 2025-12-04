«Крылья» приняли решение по будущему трех игроков

«Крылья Советов» продлит контракты с полузащитником Сергеем Бабкиным, защитниками Кириллом Печениным и Николаем Рассказовым сроком до лета 2029 года.

Самарцы должны анонсировать это в ближайшее время. Клуб уже достиг сс игроками принципиальной договоренности о пролонгации соглашений, осталось уладить детали.

Срок нынешних контрактов у Печенина и Рассказова истекал будущим летом, а у Бабкина – в 2027 году.