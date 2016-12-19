Врба заявил, что ему ничего не известно о возможной распродаже игроков «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба сообщил, что не в курсе возможной распродажи игроков команды. Ранее появилась информация, что форвард Павел Яковлев и защитник Сергей Паршивлюк могут продолжить карьеру в «Рубине». Также сообщалось, что трое игроков – Дарко Лазич, Шандао и Иво Иличевич – попросили руководство махачкалинцев отпустить их в другие клубы нынешней зимой.

«На данный момент я тренер «Анжи». Ничего не слышал о распродаже игроков. Мне никто не говорил о том, кто именно может уйти. Лучше вам с этим вопросом обратиться к нашему спортивному директору», – сказал Врба.