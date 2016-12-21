Ташуев назвал «уткой» информацию о своем возвращении в «Анжи»

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал информацию о своем назначении на пост главного тренера «Анжи». Напомним, ранее появилась информация, что специалист сменит на этой должности Павла Врбу.

– Я возглавлю «Анжи» до конца года? Так всего неделя осталась. Если серьезно, то ни с кем из клуба не общался.

– Выходит, похоже на утку?

– Или на гуся (смеется).

– Вам было бы интересно поработать в махачкалинском клубе?

– Там есть главный тренер, зачем что-то обсуждать. Могу сказать одно. Я провел в «Анжи» очень хороший год, самое главное, что там прекрасный и профессиональный коллектив – от рядовых сотрудников до руководства. И болельщики хорошие у команды. Мне до сих пор звонят друзья из Махачкалы, общаемся с ними.