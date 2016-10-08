Вентура: «Пелле запятнал образ сборной Италии своим неприемлемым поведением»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поступок Грациано Пелле, который отказался пожать руку наставнику, когда тот заменил его во время матча отбора на ЧМ-2018 против команды Испании (1:1).

«Я думаю, что это было неуважительно не только по отношению ко мне, но и ко всей команде, а также к футболке сборной.

Это было неприемлемое поведение. Он запятнал образ команды, которая отлично выступила на Евро-2016 и базируется на сильном коллективе», – сказал Вентура.

Напомним, из-за этого поступка Пелле был отстранен от сборной.