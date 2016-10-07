Пелле извинился перед Вентурой за свой поступок в матче с Испанией

Нападающий сборной Италии Грациано Пелле принес извинения за свой поступок в матче против Испании (1:1). Напомним, что форвард отказался пожать руку своему наставнику Джампьеро Вентуре после того, как был заменен.

«К сожалению, это произошло снова. Я в очередной раз поступил плохо. В первую очередь хочу извиниться перед тренером, а также своими напарниками по команде, которые всегда проявляли уважение к сборной Италии, которой мы принадлежим.

Как и любая большая ошибка, мое поведение может повлечь за собой последствия. Готов взять всю вину за инцидент на себя. Хочу попросить от всего сердца прощения», – сказал Пелле.