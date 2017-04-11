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    Пелле заявил, что если бы не деньги, то он бы никогда не переехал в Китай

    Нападающий «Шаньдун Лунен» и сборной Италии Грациано Пелле рассказал о своих впечатлениях в Китае, а также вспомнил серию пенальти Евро-2016 против сборной Германии.

    «Китай? Конечно, если бы не все эти деньги, я бы никогда сюда не перешел.

    Серия пенальти в Германией? Я не пытался издеваться над Нойером. Мой жест был направлен на то, чтобы отвлечь его, я был уверен, что он останется по центру ворот, а я отправлю мяч в правый угол. После я уведел, что он бросился вниз, но я все равно пробил плохо», – сказал форвард.

    В составе китайского клуба итальянец провел два матча и забил один гол.

    Источник: Football Italia

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    11.04.2017 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 апреля 2017, 00:25

      За такие деньги и 2 матча...нахххх он такой там нужен

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