Пелле заявил, что если бы не деньги, то он бы никогда не переехал в Китай

Нападающий «Шаньдун Лунен» и сборной Италии Грациано Пелле рассказал о своих впечатлениях в Китае, а также вспомнил серию пенальти Евро-2016 против сборной Германии.

«Китай? Конечно, если бы не все эти деньги, я бы никогда сюда не перешел.

Серия пенальти в Германией? Я не пытался издеваться над Нойером. Мой жест был направлен на то, чтобы отвлечь его, я был уверен, что он останется по центру ворот, а я отправлю мяч в правый угол. После я уведел, что он бросился вниз, но я все равно пробил плохо», – сказал форвард.

В составе китайского клуба итальянец провел два матча и забил один гол.