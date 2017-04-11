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  • Пелле заявил, что если бы не деньги, то он бы никогда не переехал в Китай

Пелле заявил, что если бы не деньги, то он бы никогда не переехал в Китай

11 апреля 2017, 22:46
1

Нападающий «Шаньдун Лунен» и сборной Италии Грациано Пелле рассказал о своих впечатлениях в Китае, а также вспомнил серию пенальти Евро-2016 против сборной Германии.

«Китай? Конечно, если бы не все эти деньги, я бы никогда сюда не перешел.

Серия пенальти в Германией? Я не пытался издеваться над Нойером. Мой жест был направлен на то, чтобы отвлечь его, я был уверен, что он останется по центру ворот, а я отправлю мяч в правый угол. После я уведел, что он бросился вниз, но я все равно пробил плохо», – сказал форвард.

В составе китайского клуба итальянец провел два матча и забил один гол.

Источник: Football Italia
Чемпионат Европы Весь мир Италия Германия Нойер Мануэль Пелле Грациано
Комментарии (1)
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алекс88
1491945914
За такие деньги и 2 матча...нахххх он такой там нужен
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