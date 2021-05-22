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Грациано Пелле
Статистика
Грациано Пелле - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1985 (41), Сан-Чезарио
#9 | Нападающий
193 см | 88 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок Лиги 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
12
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3 : 0
22.05.2021
Парма
61' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 3
16.05.2021
Сассуоло
78' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 0
12.05.2021
Парма
1' - 73'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 5
09.05.2021
Аталанта
61' - 90'
88'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1 : 0
03.05.2021
Парма
84' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3 : 4
24.04.2021
Кротоне
46' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3 : 1
21.04.2021
Парма
1' - 61'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4 : 3
17.04.2021
Парма
72' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 3
10.04.2021
Милан
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2 : 2
03.04.2021
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 2
19.03.2021
Дженоа
1' - 90'
16'
71'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
14.03.2021
Рома
1' - 61'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3 : 3
07.03.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1 : 2
04.03.2021
Интер
85' - 90'
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