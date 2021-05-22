Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2020/2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Товарищеские матчи 2008 Кубок УЕФА 2007/2008