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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Аталанта
Парма - Аталанта: обзор матча 09 мая 2021
Парма
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 5
Завершен
Аталанта
78'
Х. Брунетта
88'
С. Сом
12'
Р. Малиновский
52'
М. Пессина
77'
Л. Муриэль
86'
Л. Муриэль
90+3'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Аталанта
90'
+3
ГОЛ! 2:5!
А. Миранчук
ГОЛ! 2:4!
С. Сом
Пас отдал
Г. Пелле
88'
86'
ГОЛ! 1:4!
Л. Муриэль
Замена
А. Конти
️️️️
Р. Гальоло
80'
ГОЛ! 1:3!
Х. Брунетта
Пас отдал
М. Буси
78'
77'
ГОЛ! 0:3!
Л. Муриэль
Пас отдал
М. Пашалич
Замена
Х. Брунетта
️️️️
А. Корнелиус
76'
76'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
72'
Желтая карточка
Х. Хатебур
68'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Р. Госенс
Замена
Л. Валенти
️️️️
А. Грасси
61'
Замена
Г. Пелле
️️️️
Жервиньо
61'
58'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Пессина
46'
Замена
М. Пессина
️️️️
Й. Иличич
46'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
А. Грасси
44'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Аталанта
25
Людовико Гельми
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
5
Гальоло
22
Алвеш
71
Осорио
44
Буси
19
Сом
33
Грасси
33
Куцка
27
Куртич
27
Жервиньо
14
Корнелиус
3-3-1-1-2
57
Спортиелло
21
Ромеро
6
Джимсити
19
Паломино
21
Меле
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
72
Иличич
91
Сапата
33
Грасси
5
Валенти
5
Валенти
33
Грасси
5
Гальоло
13
Конти
13
Конти
5
Гальоло
14
Корнелиус
11
Брунетта
11
Брунетта
14
Корнелиус
27
Жервиньо
9
Пелле
9
Пелле
27
Жервиньо
8
Госенс
33
Хатебур
33
Хатебур
8
Госенс
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
72
Иличич
32
Пессина
32
Пессина
72
Иличич
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
Остались в запасе
Парма
Аталанта
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
25
Людовико Гельми
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
Остались в запасе
25
Людовико Гельми
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
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