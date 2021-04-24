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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кротоне
Парма - Кротоне: обзор матча 24 апреля 2021
Парма
24.04.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 4
Завершен
Кротоне
29'
Эрнани
49'
Жервиньо
54'
В. Михаила
14'
Л. Магальян
42'
Сими
45+1'
А. Унас
69'
Сими (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кротоне
90'
+2
Желтая карточка
Э. Энрике
90'
+1
Замена
П. Перейра
️️️️
А. Унас
84'
Замена
А. Бенали
️️️️
Ж. Мессьяс
Желтая карточка
А. Грасси
78'
Желтая карточка
А. Корнелиус
76'
Замена
А. Грасси
️️️️
Эрнани
75'
Замена
Л. Валенти
️️️️
Д. Диркс
74'
70'
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
69'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Сими
67'
Замена
Э. Энрике
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
Г. Бругман
56'
ГОЛ! 3:3!
В. Михаила
54'
ГОЛ! 2:3!
Жервиньо
Пас отдал
А. Корнелиус
49'
Замена
Й. Осорио
️️️️
Я. Куртич
46'
Замена
Г. Пелле
️️️️
М. Бани
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
А. Унас
42'
ГОЛ! 1:2!
Сими
ГОЛ! 1:1!
Эрнани
Пас отдал
А. Корнелиус
29'
Замена
Жервиньо
️️️️
Д. Ман
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Магальян
Пас отдал
А. Унас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
7
Чака Траоре
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
4-3-2-1
91
Коломби
29
Диркс
3
Пеццелла
13
Бани
44
Буси
23
Эрнани
16
Бругман
27
Куртич
7
Михаила
27
Ман
14
Корнелиус
4-2-3-1
21
Кордас
26
Джиджи
16
Магальян
43
Големич
13
Реца
21
Дзанеллато
8
Чигарини
96
Унас
79
Молина
10
Мессьяс
9
Сими
29
Диркс
5
Валенти
5
Валенти
29
Диркс
27
Куртич
71
Осорио
71
Осорио
27
Куртич
23
Эрнани
33
Грасси
33
Грасси
23
Эрнани
27
Ман
27
Жервиньо
27
Жервиньо
27
Ман
13
Бани
9
Пелле
9
Пелле
13
Бани
96
Унас
13
Перейра
13
Перейра
96
Унас
8
Чигарини
23
Энрике
23
Энрике
8
Чигарини
10
Мессьяс
50
Бенали
50
Бенали
10
Мессьяс
Остались в запасе
Парма
Кротоне
3
Дрисса Камара
ЦП
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Венсан Лорини
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
11
Хуан Брунетта
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
3
Дрисса Камара
ЦП
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Венсан Лорини
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
11
Хуан Брунетта
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Парма - Кротоне
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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