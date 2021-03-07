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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 07 марта 2021
Фиорентина
07.03.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 3
Завершен
Парма
28'
Л. Мартинес
42'
Н. Миленкович
90+4'
С. Якопони (АГ)
32'
Ю. Куцка (П)
72'
Я. Куртич
90'
В. Михаила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
С. Якопони
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:3!
В. Михаила
Пас отдал
Р. Инглесе
88'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Ю. Куцка
81'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
М. Бани
80'
Желтая карточка
М. Бани
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Б. Валеро
77'
72'
ГОЛ! 2:2!
Я. Куртич
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
С. Амрабат
70'
64'
Замена
Д. Ман
️️️️
Я. Карамо
62'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
62'
Замена
Х. Брунетта
️️️️
Жервиньо
56'
Желтая карточка
Ю. Куцка
46'
Замена
В. Михаила
️️️️
Эрнани
ГОЛ! 2:1!
Н. Миленкович
42'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Э. Пульгар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Венсан Лорини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Деннис Ман
ПВ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
3-3-3-1
1
Дронговски
2
Пеццелла
28
Мартинес
24
Малку
3
Бираги
5
Пульгар
31
Миленкович
4
Амрабат
6
Валеро
9
Эйссерик
28
Влахович
4-4-2
55
Сепе
3
Пеццелла
2
Якопони
13
Бани
16
Лорини
16
Бругман
27
Куртич
33
Куцка
23
Эрнани
14
Карамо
27
Жервиньо
4
Амрабат
7
Бонавентура
7
Бонавентура
4
Амрабат
6
Валеро
7
Кальехон
7
Кальехон
6
Валеро
23
Эрнани
7
Михаила
7
Михаила
23
Эрнани
14
Карамо
27
Ман
27
Ман
14
Карамо
27
Жервиньо
11
Брунетта
11
Брунетта
27
Жервиньо
13
Бани
5
Гальоло
5
Гальоло
13
Бани
33
Куцка
45
Инглесе
45
Инглесе
33
Куцка
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
11
Луис Мунтяну
ЦФ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
91
Симоне Коломби
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
11
Луис Мунтяну
ЦФ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Фиорентина - Парма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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