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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Парма
Сампдория - Парма: обзор матча 22 мая 2021
Сампдория
22.05.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Парма
20'
Ф. Квальярелла
44'
О. Колли
64'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Парма
85'
Замена
️️️️
М. Буси
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ф. Квальярелла
80'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
А. Кандрева
80'
Замена
В. Реджини
️️️️
А. Феррари
80'
73'
Замена
Б. Балог
️️️️
В. Лорини
Замена
В. Верре
️️️️
М. Габбиадини
73'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Экдаль
73'
ГОЛ! 3:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
А. Кандрева
64'
61'
Замена
Г. Пелле
️️️️
Жервиньо
61'
Замена
С. Сом
️️️️
Г. Бругман
49'
Желтая карточка
М. Бани
Желтая карточка
М. Лери
48'
46'
Замена
В. Загаритис
️️️️
Л. Валенти
ГОЛ! 2:0!
О. Колли
44'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Кандрева
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Венсан Лорини
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
18
Марк Косновски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
4-3-1-2
30
Летица
3
Ауджелло
25
Колли
25
Феррари
4
Йошида
21
Янкто
8
Экдаль
87
Кандрева
7
Лери
27
Квальярелла
11
Габбиадини
3-2-3-1-1
55
Сепе
29
Диркс
5
Валенти
13
Бани
44
Буси
16
Лорини
18
Косновски
23
Эрнани
16
Бругман
27
Жервиньо
14
Корнелиус
25
Феррари
13
Реджини
13
Реджини
25
Феррари
27
Квальярелла
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
27
Квальярелла
8
Экдаль
15
Силва
15
Силва
8
Экдаль
11
Габбиадини
26
Верре
26
Верре
11
Габбиадини
87
Кандрева
92
Торрегросса
92
Торрегросса
87
Кандрева
5
Валенти
19
Загаритис
19
Загаритис
5
Валенти
16
Лорини
40
Балог
40
Балог
16
Лорини
16
Бругман
19
Сом
19
Сом
16
Бругман
27
Жервиньо
9
Пелле
9
Пелле
27
Жервиньо
Остались в запасе
Сампдория
Парма
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Сампдория - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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