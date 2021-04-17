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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Парма
Кальяри - Парма: обзор матча 17 апреля 2021
Кальяри
17.04.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 3
Завершен
Парма
39'
Л. Паволетти
66'
Р. Марин
90+2'
Г. Перейро
90+4'
А. Черри
5'
Д. Пеццелла
31'
Ю. Куцка
59'
Д. Ман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Парма
ГОЛ! 4:3!
А. Черри
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Г. Перейро
Пас отдал
Р. Марин
90'
+2
Замена
А. Черри
️️️️
Н. Нандес
88'
Желтая карточка
Р. Наингголан
83'
Желтая карточка
Н. Нандес
80'
78'
Замена
Д. Диркс
️️️️
Д. Пеццелла
72'
Замена
Л. Валенти
️️️️
Д. Ман
72'
Замена
Г. Пелле
️️️️
А. Корнелиус
ГОЛ! 2:3!
Р. Марин
Пас отдал
Г. Перейро
66'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Дункан
65'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Д. Ругани
64'
60'
Замена
М. Буси
️️️️
В. Лорини
59'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ман
58'
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Г. Цаппа
58'
Желтая карточка
А. Дункан
48'
46'
Замена
В. Михаила
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
А. Карбони
39'
31'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Куцка
Пас отдал
А. Корнелиус
Желтая карточка
Р. Марин
30'
24'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
4-4-2
25
Викарио
44
Карбони
2
Годин
24
Ругани
4
Цаппа
44
Наингголан
8
Нандес
18
Марин
32
Дункан
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-4-1-1
55
Сепе
3
Пеццелла
13
Бани
16
Лорини
71
Осорио
16
Бругман
27
Куртич
33
Грасси
33
Куцка
27
Ман
14
Корнелиус
4
Цаппа
22
Ликояннис
22
Ликояннис
4
Цаппа
24
Ругани
26
Перейро
26
Перейро
24
Ругани
8
Нандес
9
Черри
9
Черри
8
Нандес
32
Дункан
18
Симеоне
18
Симеоне
32
Дункан
3
Пеццелла
29
Диркс
29
Диркс
3
Пеццелла
27
Ман
5
Валенти
5
Валенти
27
Ман
16
Лорини
44
Буси
44
Буси
16
Лорини
33
Куцка
7
Михаила
7
Михаила
33
Куцка
14
Корнелиус
9
Пелле
9
Пелле
14
Корнелиус
Остались в запасе
Кальяри
Парма
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
7
Чака Траоре
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Остались в запасе
7
Чака Траоре
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кальяри - Парма
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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