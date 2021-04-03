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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Парма
Беневенто - Парма: обзор матча 03 апреля 2021
Беневенто
03.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Парма
23'
К. Глик
67'
А. Ионицэ
55'
Я. Куртич
88'
Д. Ман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Парма
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ман
Замена
Г. Летизия
️️️️
Ф. Депаоли
88'
85'
Замена
А. Конти
️️️️
Эрнани
Желтая карточка
Д. Ди Серио
84'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
А. Гайч
80'
78'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Ю. Куцка
78'
Замена
В. Михаила
️️️️
Жервиньо
Желтая карточка
П. Хетемай
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Ионицэ
67'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Лападула
64'
55'
ГОЛ! 1:1!
Я. Куртич
49'
Желтая карточка
М. Бани
46'
Замена
Я. Куртич
️️️️
В. Лорини
46'
Замена
М. Буси
️️️️
Г. Бругман
ГОЛ! 1:0!
К. Глик
Пас отдал
Ф. Барба
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
94
Роберто Инсинье
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
15
Глик
13
Туйя
93
Барба
23
Депаоли
28
Скьяттарелла
56
Хетемай
17
Ионицэ
16
Импрота
19
Гайч
18
Лападула
4-3-2-1
55
Сепе
71
Осорио
13
Бани
16
Лорини
5
Гальоло
33
Куцка
16
Бругман
23
Эрнани
27
Ман
27
Жервиньо
9
Пелле
23
Депаоли
3
Летизия
3
Летизия
23
Депаоли
18
Лападула
10
Капрари
10
Капрари
18
Лападула
19
Гайч
20
Ди Серио
20
Ди Серио
19
Гайч
23
Эрнани
13
Конти
13
Конти
23
Эрнани
16
Бругман
44
Буси
44
Буси
16
Бругман
16
Лорини
27
Куртич
27
Куртич
16
Лорини
27
Жервиньо
7
Михаила
7
Михаила
27
Жервиньо
33
Куцка
14
Корнелиус
14
Корнелиус
33
Куцка
Остались в запасе
Беневенто
Парма
12
Никколо Манфредини
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
94
Роберто Инсинье
ПВ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
94
Роберто Инсинье
ПВ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Беневенто - Парма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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