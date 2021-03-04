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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Интер
Парма - Интер: обзор матча 04 марта 2021
Парма
04.03.2021, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Интер
71'
Эрнани
54'
А. Санчес
62'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Интер
90'
+3
Желтая карточка
М. Дармиан
Замена
Г. Пелле
️️️️
Эрнани
85'
84'
Замена
М. Дармиан
️️️️
И. Перишич
76'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:2!
Эрнани
Пас отдал
Д. Пеццелла
71'
Замена
М. Буси
️️️️
Л. Валенти
67'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Ю. Куцка
67'
67'
Замена
А. Видаль
️️️️
К. Эриксен
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Р. Гальоло
66'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
Р. Лукаку
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
Р. Лукаку
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Ман
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
5
Валенти
71
Осорио
5
Гальоло
13
Бани
16
Бругман
23
Эрнани
27
Куртич
33
Куцка
14
Карамо
27
Ман
4-1-1-2-2
1
Ханданович
2
Хакими
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
23
Барелла
24
Эриксен
5
Перишич
9
Лукаку
4
Санчес
27
Ман
7
Михаила
7
Михаила
27
Ман
5
Гальоло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
5
Гальоло
5
Валенти
44
Буси
44
Буси
5
Валенти
33
Куцка
45
Инглесе
45
Инглесе
33
Куцка
23
Эрнани
9
Пелле
9
Пелле
23
Эрнани
5
Перишич
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Перишич
24
Эриксен
23
Видаль
23
Видаль
24
Эриксен
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
Остались в запасе
Парма
Интер
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Парма - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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