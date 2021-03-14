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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 14 марта 2021
Парма
14.03.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Рома
9'
В. Михаила
55'
Эрнани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
Желтая карточка
Я. Карамо
90'
+3
Желтая карточка
А. Грасси
90'
+1
Замена
Я. Карамо
️️️️
В. Михаила
82'
Замена
В. Лорини
️️️️
А. Конти
82'
79'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Л. Пеллегрини
79'
Замена
А. Диавара
️️️️
Г. Вильяр
Замена
А. Грасси
️️️️
Эрнани
72'
69'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Эрнани
66'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Г. Пелле
61'
60'
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Б. Перес
60'
Замена
К. Перес
️️️️
Педро
59'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
М. Кумбула
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Эрнани
55'
54'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
32'
Желтая карточка
Б. Перес
Желтая карточка
Й. Осорио
23'
ГОЛ! 1:0!
В. Михаила
Пас отдал
Д. Ман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Гастон Бругман
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-2-1
55
Сепе
71
Осорио
13
Бани
3
Пеццелла
13
Конти
16
Бругман
27
Куртич
23
Эрнани
7
Михаила
27
Ман
9
Пелле
3-2-1-3-1
13
Лопес
3
Ибаньес
3
Кумбула
23
Манчини
33
Перес
37
Спинаццола
12
Вильяр
9
Педро
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
10
Джеко
7
Михаила
14
Карамо
14
Карамо
7
Михаила
13
Конти
16
Лорини
16
Лорини
13
Конти
23
Эрнани
33
Грасси
33
Грасси
23
Эрнани
9
Пелле
11
Зиркзее
11
Зиркзее
9
Пелле
33
Перес
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
33
Перес
12
Вильяр
24
Диавара
24
Диавара
12
Вильяр
3
Кумбула
4
Кристанте
4
Кристанте
3
Кумбула
9
Педро
23
Перес
23
Перес
9
Педро
7
Пеллегрини
9
Майорал
9
Майорал
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Парма
Рома
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Парма - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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