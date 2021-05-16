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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сассуоло
Парма - Сассуоло: обзор матча 16 мая 2021
Парма
16.05.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
32'
Б. Алвеш
25'
М. Локателли (П)
62'
Г. Дефрель
69'
Ж. Бога
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сассуоло
79'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ж. Бога
Замена
М. Бани
️️️️
В. Лорини
78'
Замена
Г. Пелле
️️️️
А. Корнелиус
78'
Замена
Жервиньо
️️️️
Х. Брунетта
71'
Замена
В. Загаритис
️️️️
Д. Диркс
71'
69'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Бога
Пас отдал
Д. Феррари
64'
Замена
Х. Траоре
️️️️
М. Лопес
64'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Г. Дефрель
62'
ГОЛ! 1:2!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Берарди
57'
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
57'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Распадори
Замена
Г. Бругман
️️️️
С. Сом
56'
ГОЛ! 1:1!
Б. Алвеш
Пас отдал
Эрнани
32'
Желтая карточка
Я. Куртич
28'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Венсан Лорини
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
3-3-2-1-1
55
Сепе
29
Диркс
22
Алвеш
5
Валенти
16
Лорини
19
Сом
44
Буси
27
Куртич
23
Эрнани
11
Брунетта
14
Корнелиус
4-1-1-2-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
67
Феррари
21
Кирикеш
13
Рожерио
5
Локателли
20
Лопес
10
Берарди
13
Бога
18
Распадори
92
Дефрель
29
Диркс
19
Загаритис
19
Загаритис
29
Диркс
16
Лорини
13
Бани
13
Бани
16
Лорини
19
Сом
16
Бругман
16
Бругман
19
Сом
11
Брунетта
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Брунетта
14
Корнелиус
9
Пелле
9
Пелле
14
Корнелиус
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
13
Бога
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
13
Бога
20
Лопес
25
Траоре
25
Траоре
20
Лопес
18
Распадори
31
Джуричич
31
Джуричич
18
Распадори
92
Дефрель
9
Капуто
9
Капуто
92
Дефрель
Остались в запасе
Парма
Сассуоло
3
Дрисса Камара
ЦП
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
3
Дрисса Камара
ЦП
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Парма - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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