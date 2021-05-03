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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Парма
Торино - Парма: обзор матча 03 мая 2021
Торино
03.05.2021, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Парма
63'
М. Войвода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Парма
84'
Замена
Г. Пелле
️️️️
Эрнани
Замена
К. Линетти
️️️️
Т. Ринкон
82'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Белотти
82'
75'
Замена
Х. Брунетта
️️️️
А. Грасси
75'
Замена
М. Буси
️️️️
В. Лорини
72'
Желтая карточка
Ю. Куцка
65'
Желтая карточка
Эрнани
ГОЛ! 1:0!
М. Войвода
Пас отдал
К. Ансальди
63'
46'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
Д. Диркс
32'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Г. Бругман
10'
Желтая карточка
Д. Диркс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Юрай Куцка
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
3-2-3-2
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
23
Войвода
8
Ринкон
33
Базелли
23
Лукич
11
Белотти
19
Санабрия
4-3-2-1
55
Сепе
16
Лорини
22
Алвеш
29
Диркс
3
Пеццелла
23
Эрнани
16
Бругман
33
Грасси
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
8
Ринкон
17
Линетти
17
Линетти
8
Ринкон
11
Белотти
11
Дзадза
11
Дзадза
11
Белотти
29
Диркс
5
Гальоло
5
Гальоло
29
Диркс
16
Лорини
44
Буси
44
Буси
16
Лорини
16
Бругман
27
Куртич
27
Куртич
16
Бругман
33
Грасси
11
Брунетта
11
Брунетта
33
Грасси
23
Эрнани
9
Пелле
9
Пелле
23
Эрнани
Остались в запасе
Торино
Парма
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Торино - Парма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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