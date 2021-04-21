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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 21 апреля 2021
Ювентус
21.04.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Парма
43'
А. Сандро
47'
А. Сандро
68'
М. де Лигт
25'
Г. Бругман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Я. Карамо
88'
Желтая карточка
Эрнани
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Артур
87'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
84'
81'
Замена
М. Буси
️️️️
Д. Пеццелла
81'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Д. Ман
Замена
А. Рэмзи
️️️️
У. МакКенни
74'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Р. Бентанкур
74'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Х. Куадрадо
74'
71'
Замена
Эрнани
️️️️
Г. Бругман
ГОЛ! 3:1!
М. де Лигт
Пас отдал
Х. Куадрадо
68'
61'
Замена
В. Михаила
️️️️
Жервиньо
61'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Г. Пелле
ГОЛ! 2:1!
А. Сандро
Пас отдал
Х. Куадрадо
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Сандро
Пас отдал
М. де Лигт
43'
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бругман
Желтая карточка
У. МакКенни
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
27
Ясмин Куртич
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Деннис Ман
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
7
Чака Траоре
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
13
Данило
29
МакКенни
6
Артур
30
Бентанкур
7
Куадрадо
7
Роналду
21
Дибала
4-3-2-1
91
Коломби
16
Лорини
13
Бани
71
Осорио
3
Пеццелла
27
Куртич
16
Бругман
33
Грасси
27
Ман
27
Жервиньо
9
Пелле
30
Бентанкур
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Бентанкур
29
МакКенни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
29
МакКенни
7
Куадрадо
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Куадрадо
6
Артур
10
Бернардески
10
Бернардески
6
Артур
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
27
Ман
14
Карамо
14
Карамо
27
Ман
3
Пеццелла
44
Буси
44
Буси
3
Пеццелла
16
Бругман
23
Эрнани
23
Эрнани
16
Бругман
27
Жервиньо
7
Михаила
7
Михаила
27
Жервиньо
9
Пелле
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Пелле
Остались в запасе
Ювентус
Парма
20
Фелиш Коррея
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
7
Чака Траоре
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
29
Дан Диркс
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
19
Симон Сом
ОП
11
Хуан Брунетта
АП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
20
Фелиш Коррея
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
Остались в запасе
7
Чака Траоре
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
29
Дан Диркс
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
19
Симон Сом
ОП
11
Хуан Брунетта
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Ювентус - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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