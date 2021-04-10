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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 10 апреля 2021
Парма
10.04.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 3
Завершен
Милан
66'
Р. Гальоло
8'
А. Ребич
44'
Ф. Кессье
90+4'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Р. Леау
Пас отдал
Д. Далот
85'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
81'
Желтая карточка
Ф. Кессье
78'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
77'
Замена
М. Габбиа
️️️️
П. Калюлю
77'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
М. Буси
️️️️
Д. Пеццелла
74'
72'
Замена
С. Мейте
️️️️
И. Беннасер
72'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Салемакерс
ГОЛ! 1:2!
Р. Гальоло
Пас отдал
Г. Пелле
66'
Желтая карточка
Ю. Куцка
64'
Замена
А. Грасси
️️️️
Эрнани
61'
60'
Красная карточка
З. Ибрагимович
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Жервиньо
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кессье
Пас отдал
Т. Эрнандес
Желтая карточка
Р. Гальоло
38'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
37'
24'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
М. Бани
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-3-2-1
55
Сепе
5
Гальоло
13
Бани
3
Пеццелла
13
Конти
33
Куцка
27
Куртич
23
Эрнани
27
Жервиньо
27
Ман
9
Пелле
4-3-2-1
1
Доннарумма
23
Томори
24
Кьер
15
Калюлю
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
9
Ребич
11
Ибрагимович
3
Пеццелла
44
Буси
44
Буси
3
Пеццелла
23
Эрнани
33
Грасси
33
Грасси
23
Эрнани
27
Жервиньо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
27
Жервиньо
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
15
Калюлю
46
Габбиа
46
Габбиа
15
Калюлю
56
Салемакерс
2
Далот
2
Далот
56
Салемакерс
20
Чалханоглу
33
Крунич
33
Крунич
20
Чалханоглу
10
Беннасер
8
Мейте
8
Мейте
10
Беннасер
Остались в запасе
Парма
Милан
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Парма - Милан
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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